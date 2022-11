Reino Unido cancela acordo de extradição com Hong Kong. Guerra diplomática com a China adensa-se

O Reino Unido suspendeu esta segunda-feira um tratado de extradição com Hong Kong, em mais uma escalada na guerra diplomática entre o país e a China após a imposição da Lei da Segurança Nacional na ex-colónia britânica. A lei, controversa desde o início, dá a Pequim poderes muito abrangentes sobre as liberdades individuais dos cidadãos de Hong Kong, por exemplo, no que ao protesto político ou à liberdade de expressão diz respeito.

A decisão foi anunciada pelo ministro dos Negócios Estrangeiros, Dominic Raab, durante a sessão parlamentar desta segunda-feira e vem no seguimento de uma outra medida do Governo britânico que provocou um grande incómodo junto do regime chinês: a possibilidade de que os chineses com passaporte britânico e suas famílias pudessem pedir residência no Reino Unido. Ao todo, cerca de 2,5 milhões de cidadãos poderiam, em teoria, aceder a vistos de 12 meses para estudar ou trabalhar no Reino Unido com possibilidade de renovação ou mesmo naturalização.

A decisão de Raab é uma resposta ao receio de que alguém enviado do Reino Unido para Hong Kong pudesse, depois, ser enviado para a China para ser julgado por crimes contra a segurança do Estado, algo que a Lei da Segurança Nacional também prevê, apesar de assegurar que a maioria das pessoas presas em Hong Kong e julgadas à luz desta nova lei serão julgadas no território. Como ambas as possibilidades estão previstas, o Reino Unido optou por eliminar pelo menos uma avenida para que mais pessoas pudessem vir a ser julgadas na China, onde os tribunais estão ligados ao regime.

Uma violação "clara e séria" do acordo entre Reino Unido e China

Raab disse aos parlamentares estar particularmente preocupado com secções da lei que permitem que as autoridades do continente controlem certos casos e com o "alcance potencial das disposições extraterritoriais". A Lei da Segurança Nacional é, na opinião do ministro, citado pelo "Guardian", "uma violação clara e séria da declaração conjunta Reino Unido-China e, com ela, uma violação das obrigações internacionais livremente assumidas pela China".

A China já tinha pedido ao Reino Unido para “parar de caminhar no sentido errado”, segundo escreve o “New York Times” mas este aviso não parece ter surtido efeito.

Na semana passada, o Reino Unido reverteu uma decisão de permitir à empresa chinesa Huawei a implantação da rede de dados móveis 5G. Os Estados Unidos também já tinham feito pressão sobre o Governo britânico para que esta decisão fosse repensada - é apenas mais um golpe nas relações bastante danificadas entre o Reino Unido e a China.