Reeleição de Andrzej Duda reforça rota de colisão com a UE

Desde quinta-feira que a oposição polaca faz o que puder para que seja declarada inválida a votação que, no domingo passado, deu a vitória e um segundo mandato ao conservador Andrzej Duda, apoiado pela igreja católica e pelo Governo do Partido Lei e Justiça (PiS, direita). A margem de diferença foi mínima: 51% para Duda e 49% para o presidente da Câmara de Varsóvia, Rafal Trzaskowski, militante da Plataforma Cívica (PO, centrista e europeísta).

Este que é o maior partido da oposição apelou ao Supremo, pedindo que a votação seja considerada inválida, ao mesmo tempo que acusa os seus rivais políticos do PiS de não cumprirem a lei. “Pedimos que a eleição fosse declarada inválida”, disse o líder da Plataforma Cívica, Borys Budka, esclarecendo que o sufrágio não tinha sido “justo” nem “honesto”.

