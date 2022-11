O homem que foi detido 40 vezes em seis anos porque “para conseguir o bem tinha de criar problemas”: o histórico John Lewis (1940-2020)

A luta do congressista norte-americano John Lewis pela defesa dos direitos cívicos nos EUA teve vários marcos - verbais mas também físicos (entre 1960 e 1966, por exemplo, foi detido 40 vezes e agredido outras tantas, seja por brancos seja por polícias brancos). Rui Tavares, historiador, destacaria um instante em particular - a marcha de Selma a Montgomery, ou o “Domingo Sangrento” dos EUA, que terminou com Lewis a levar com um bastão da polícia - e a cair e a tentar levantar-se, e o bastão de novo, e a cair de novo, mas também com a aprovação, depois disso, da lei do direito de voto de 1965 pelo então presidente norte-americano Lyndon B. Johnson, que veio acabar com os pré-requisitos ao voto impostos à população negra em alguns estados americanos que, na prática, impediam que os negros votassem em eleições no país. Para Mamadou Ba, dirigente do SOS Racismo, Lewis “representa o que de mais consistente se registou no longo património de luta pela dignidade humana” e a certeza “é a de que as novas gerações saberão mobilizar o seu legado para continuar a luta contra o racismo”.

