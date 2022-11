Incêndio na Catedral de Nantes destrói órgão da igreja. Autoridades investigam fogo posto

O incêndio que deflagrou na madrugada deste sábado na Catedral de Nantes, em França, e que destruiu o órgão principal da igreja, está circunscrito, anunciaram as autoridades francesas, segundo as quais os estragos não são comparáveis ao fogo da Notre-Dame, em Paris, em 2019.

Todas as pistas apontam para que se tenha tratado de um crime, afirmaram também as autoridades, de acordo com a agência de notícias France Press. Foi já aberta uma investigação ao incidente.

"Os estragos estão concentrados no órgão que está completamente destruído. A plataforma sobre a qual se situa está muito instável e ameaça ruir", afirmou o responsável dos bombeiros, Laurent Ferlay, numa conferência de imprensa que se realizou junto à igreja.

Mais de 100 bombeiros foram mobilizados para o local, encontrando-se ainda ali para assegurar que o fogo está totalmente controlado.

Tanto o primeiro-ministro francês, Jean Castex, como os ministros da Cultura e do Interior devem deslocar-se ao local ao final desta tarde.