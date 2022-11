Oposição polaca alega fraude nas presidenciais e Supremo Tribunal já recebeu quase mil ações de contestação

Vários apoiantes de Rafal Trzaskowski (presidente da câmara de Varsóvia e candidato europeísta às eleições presidenciais polacas de domingo passado), mas também grupos de defesa dos direitos civis e cidadãos anónimos, fizeram chegaram ao Supremo Tribunal, durante toda a semana, várias ações judiciais, numa tentativa de invalidar a vitória do conservador Andrzej Duda. A oposição alega que tanto a campanha como a eleição em si foram alvo de irregularidades, incluindo fraude.

O partido de Trzaskowski, “Plataforma Cívica”, garante que de todos os cantos da Polónia - e do mundo, dada a considerável diáspora - lhes têm chegado queixas de pessoas que viram ou foram alvo de ilegalidades no momento do voto.

Os polacos no estrangeiro são um dos grupos que mais queixas apresentam - dezenas de milhares de votos podem ter ficado por contar. Mas também se registaram casos estranhos em lares de idosos, com Duda a vencer por 100% em vários, além de relatórios de algumas mesas de voto às quais chegaram boletins de voto extra, sem terem sido requisitados.

A ausência do carimbo da comissão eleitoral nas folhas de voto também se verificou várias vezes, segundo a oposição. Na Alemanha, milhares de boletins não chegaram à embaixada e no Reino Unido o voto por correio deixou de fora milhares de polacos - cerca de 30 mil votos ficaram por contar, segundo o jornal polaco Gazeta Wyborcza, o mesmo que esta manhã mantinha uma contagem em tempo real do número de ações judiciais alojadas pelo oposição no Supremo - 930 por volta das 10h desta sexta-feira (hora de Portugal Continental).

Cezary Tomczyk, diretor da campanha de Rafal Trzaskowski, disse, numa entrevista à televisão polaca TVN24, que as ações judiciais “são uma forma de mostrar respeito por cada uma das pessoas que votaram e por todas as que não poderam fazê-lo. Não sabemos a dimensão das irregularidades e por isso precisamos da ajuda do Supremo Tribunal”.

É pouco provável que os juízes decidam anular o resultado das eleições presidenciais, até porque entre Duda e Trzaskowski existe um diferença de meio milhão de votos. A ideia de quem continua a resistir à aceitação do resultado é apenas voltar a colocar nos jornais e na discussão pública o que consideram ser a constante falta de transparência nas presidenciais, fator ainda mais premente nas eleições mais renhidas desde 1989.

O sistema judicial polaco sofreu profundas alterações com os governos do Partido Lei e Justiça (PiS), do qual Andrzej Duda faz parte. A Polónia pode, aliás, tornar-se o único país da União Europeia a perder o direito de voto em algumas ou mesmo todas as instituições europeias, por causa desta revisão. No entanto, mantém uma "parceria invisível" com a Hungria neste aspecto, e até certo ponto com a República Checa, cujos vetos a qualquer castigo da UE estão mais ou menos seguros.

Há menos de um ano, a Comissão Europeia decidiu colocar o Governo polaco em tribunal, depois da aprovação de uma lei que abria a porta à criminalização de juízes por causa das decisões em tribunal. Ou seja, o poder político podia levar um juiz a tribunal se por algum motivo não estivesse de acordo com determinada decisão. O caso está no Tribunal Europeu de Justiça, no Luxemburgo, e levou carimbo de urgência de Bruxelas. Antes, a UE já tinha considerado ilegal a lei que reduzia a idade de reforma dos juízes, por considerar que estas aposentações compulsivas tinham como objetivo abrir caminho para a nomeação de pessoas mais próximas do Governo.

É neste cenário que todas estes processos vão ser analisados e decididos. Segundo um dos correspondentes do “The Guardian”, o número de ações judiciais seria mais do que suficiente para atrasar a validação da eleição, mas permanecem as dúvidas, entre os críticos de Duda e do regime do PiS, de que os juízes estejam mesmo a considerar analisar todas as queixas.