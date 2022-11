Haghia Sofia: a Santa Sabedoria do novo sultão na Turquia

Quando, em 1453, o sultão otomano Mehmet II venceu a última resistência nas muralhas bizantinas, e atravessou por fim os limites de Constantinopla, dirigiu-se imediatamente àquela que era a maior catedral do mundo cristão, a imponente Haghia Sofia (ou Santa Sabedoria, em grego). Debaixo da abobada gigantesca que tem maravilhado milhões de crentes e não-crentes durante milénio e meio, Mehmet, o Conquistador, ajoelhou-se sob os mosaicos da Virgem Maria e rezou a Deus, agradecendo a vitória que acabaria com o Império Romano do Oriente e iniciaria a expansão do Império Otomano.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler