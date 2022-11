A 15 pontos de Biden numa sondagem e a 11 noutra, Trump troca de diretor de campanha

Desde que o recinto na cidade de Tulsa, no primeiro grande comício de Donald Trump da era do desconfinamento, foi fotografado com o segundo anel vazio por todos os jornais e filmado por todas as televisões, Brad Parscale sabia que a sua posição com gestor de campanha e conselheiro para as estratégias nas redes sociais do Presidente dos Estados Unidos, estava em risco. Trump já tinha reclamado por Pascale ganhar tão bem e também por não estar sediado na Virgínia, onde está a campanha, mas nada foi tão grave quanto o fracasso do comício que supostamente teria “um milhão de pessoas”, como Trump chegou a avançar.

Segundo os relatos de várias pessoas presentes em Tulsa, no estado do Oklahoma, onde a maioria dos eleitores vota no Partido Republicano desde os anos 60, Trump chegou a gritar com a sua equipa ao ver o evento com tão parca assiduidade.

No Twitter, Trump disse que Parscale “vai continuar com conselheiro para as redes sociais” porque está “há muito tempo” com ele. A posição de gestor de toda a campanha recai agora nas mãos de Bill Stepein, um dos mais próximos conselheiros políticos do Presidente.

Quem quer que sejam as novas caras dos meses que seguem, a campanha de Trump tem cinco meses duros pela frente. A maioria das sondagens que têm sido publicadas desde o início do ano mostram uma vantagem bastante clara do rival democrata de Trump na corrida à presidência, Joe Biden, ex-vice-presidente com Barack Obama. Na quarta-feira, a sondagem da Quinnipiac University mostrava Biden 15 pontos percentuais à frente de Trump enquanto uma outra pesquisa da NBC e do “Wall Street Journal” lhe dá uma vantagem de 11 pontos. Estes são os números a nível nacional, sendo também (ou ainda mais) importante ver como se somam as simpatias dos estados que podem mudar de mãos dos republicanos para os democratas ou vice-versa. Nesses também não há paliativos para Trump: Arizona, Michigan e Florida, todos aparecem coloridos com o azul dos democratas.

Os membros da campanha que falaram com o “Washington Post” para o artigo da queda de Brad Pascale descrevem um Presidente que continua a seguir um caminho desaconselhado pelos seus analistas. Continua relaxado em relação à pandemia e a não dar muita importância ao assunto quando há milhões de americanos infetados ou com alguém das suas famílias infetado, não tentou entender nem conversar com os líderes dos movimentos contra a desigualdade racial e no dia 4 de julho fez um discurso que chocou até alguns dos comentadores conservadores da televisão norte-americana depois de Trump fazer a divisão entre os que querem proteger a forma de vida norte-americana e os que a querem destruir.

O novo diretor de campanha, segundo fontes do “Post”, falou ao telefone na semana que antecedeu este discurso e terá sido uma das maiores influências do Presidente na preparação desse discurso.

No Twitter, Trump vive a sua própria realidade: “Esta deve ser mais fácil ainda já que as sondagens mostram-nos a disparar, a economia está a melhorar, vacinas e medicamentos estão a aparecer e os americanos sentem-se mais seguros nas ruas e nas suas comunidades”, escreveu depois de conhecidas as sondagens.