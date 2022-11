Irlanda do Norte. Principal suspeito do homicídio da jornalista Lyra McKee preso ao abrigo da Lei do Terrorismo

A polícia da Irlanda do Norte prendeu esta quarta-feira um homem de 27 anos por suspeita de ter disparado o tiro que matou a jornalista Lyra McKee, alvejada a 18 abril do ano passado, enquanto fazia o acompanhamento noticioso de uma noite de protestos violentos no bairro de Creggan, na cidade de Derry.

Era questão de dias até o principal suspeito ser preso, já que a arma do crime tinha sido recuperada pela polícia no início de junho. “ei quem esteve envolvido, sei quem é a pessoa por detrás da arma”, disse na altura o chefe da investigação, Jason Murphy.

Como é habitual no bairro de Creggan, fortemente nacionalista, quase em cima da fronteira com a Irlanda, nesse dia a polícia entrou e foi recebida com insultos, pedradas, garrafas a arder e barricadas. Estava a haver um motim e McKee, de 29 anos, foi com a polícia para documentar a ação.

A meio do caminho por dentro do bairro, quatro pessoas, apenas vultos e com cara tapada, segundo as descrições das testemunhas e dos próprios polícias, colocam-se à frente dos blindados da polícia e disparam. Lyra foi dada como morta pouco depois, a caminho do hospital.

As autoridades prenderam o suspeito esta quarta-feira, ao abrigo da Lei do Terrorismo, e conduziram buscas numa casa que se pensa ser sua. Quatro homens de 20, 27, 29 e 52 anos tinham já sido presos em fevereiro, também em Derry, no contexto da investigação do homicídio de McKee, todos ao abrigo da mesma lei.

22 anos de uma paz nem sempre pacífica

A jornalista foi mais uma vítima das divergências entre católicos republicanos e protestantes unionistas, defensores da manutenção da Irlanda do Norte no Reino Unido. O conflito armado terminou com a assinatura do Acordo de Sexta-feira Santa (ou Acordo de Belfast), em 1998, mas as divergências não se dissiparam.

A morte de McKee foi reivindicada pelo Novo IRA, enésima reencarnação do Exército Republicano Irlandês (IRA, na sigla inglesa), que protagonizou a luta armada no século XX em defesa de uma Irlanda unida. O IRA desarmou-se na sequência do acordo de paz e antigos membros seus são hoje políticos eleitos na Irlanda e na Irlanda do Norte, mas sempre houve grupúsculos convencidos de que a luta tem de continuar, o que suscita receios (agravados no episódio que matou McKee) de novas campanhas de terror ou séries de assassínios.

Segundo a polícia norte-irlandesa, o número de incidentes relacionados com paramilitares diminuiu na última década, mas não desapareceu. Entre 2017 e 2018 houve 68 episódios com tiroteios e engenhos explosivos, menos 32 do que em 2008 e 2009.