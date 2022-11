Enfermeira matou sete doentes num hospital de veteranos com injeções de insulina

Uma enfermeira num hospital de veteranos norte-americanos matou deliberadamente pelo menos sete doentes dando-lhes injeções de insulina, anunciaram as autoridades americanas numa audiência judicial em Clarksburg, Virginia. Tendo admitido o crime, a enfermeira deverá ser condenada a sete penas de prisão perpétua, mais 20 anos por uma tentativa de homicídio.

Reta Mays, atualmente com 46 anos, foi trabalhar em 2015 para o hospital de Clarckburg, na Virgínia Ocidental, onde estava de serviço durante a noite e tinha como tarefa acompanhar doentes, medindo-lhes a tensão e os níveis de glicémia. Administrar medicamentos não fazia parte das suas funções. No entanto, parece ter feito isso repetidamente no caso da insulina, injetando-a em doentes que nem sempre eram diabéticos, com intenção claramente homicida.

As suas razões últimas permanecem um mistério. Em situações do mesmo tipo que às vezes aparecem, os motivos vão desde a misericórdia, tal como o criminoso a entende, até uma vontade de afirmar poder ou um desejo de criar uma situação perigosa para depois surgir como salvador.

Filho de vitima lamenta o destino de Mays

Na confissão, Mays não esclareceu essa parte do mistério. Para as autoridades, contudo, o importante é assegurar que ela deixa de constituir um perigo público.

As suspeitas sobre o seu eventual papel nas mortes começaram quando o cadáver de uma das vítimas foi examinado e se descobriu que tinha falecido em consequência de uma injeção de insulina. Feita a análise das pessoas que tinham estado junto dos doentes nos momentos relevantes, chegou-se a Mays.

Entre os 26 familiares de vítimas que assistiram à audiência de terça-feira, segundo a wvmetronews.com, constava Steve Edgell, um homem que perdeu o pai em consequência dos crimes da enfermeira. Especulando que Mays tinha pretendido ser Deus, Edgell admitiu que, a um certo nível, lamenta que ela provavelmente vá ter de passar o resto da sua vida na cadeia devido ao que fez. "Sinto-me como que triste", disse.