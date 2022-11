Comediante russo faz-se passar por Guterres e fala ao telefone com Presidente polaco

Um comediante russo fez-se passar pelo secretário-geral das Nações Unidas, António Guterres, e falou ao telefone com o Presidente da Polónia, Andrzej Duda, sobre a Ucrânia, a Rússia e a sua reeleição. Vladimir Kuznetsov, conhecido como Vovan, publicou a conversa de 11 minutos no YouTube e, segundo a Associated Press (AP), que conta a história, o gabinete de Duda confirmou a sua autenticidade.

Apesar de se referir ao seu interlocutor como “Vossa Excelência”, é notória a estupefação do Presidente polaco pelo teor que a conversa vai assumindo. O impostor começou por dar os parabéns a Duda pela sua reeleição. No domingo, Duda conquistou um segundo mandato presidencial, com 51% dos votos contra os 49% do seu adversário e presidente da Câmara de Varsóvia, Rafał Trzaskowski.

A chamada decorreu na tarde de segunda-feira, enquanto Duda aguardava os resultados oficiais finais da segunda volta das eleições. Depois do tom conciliatório inicial, Vovan confrontou o Presidente com os seus comentários contra a comunidade LGBT durante a campanha, o que levou Duda a assegurar que tem “um enorme respeito por todos os seres humanos”.

“Não! Não! Isso é Ucrânia!”

O Presidente reeleito também se viu obrigado a negar que o seu país tentaria recuperar a cidade ucraniana de Lviv (Leópolis), que fazia parte da Polónia antes da II Guerra Mundial. “Não! Não! Isso é Ucrânia!”, apressou-se a dizer, acrescentando que nenhum partido político polaco tinha ventilado essa ideia.

Duda esclareceu igualmente que tem discutido com o seu homólogo russo, Vladimir Putin, sobre a II Guerra e a “ocupação” soviética da Polónia após o conflito. As relações entre Varsóvia e Moscovo estão tensas, designadamente por a Polónia apoiar a vontade da Ucrânia em estreitar ligações com a União Europeia.

Ao ser revelada a partida, Duda escreveu no Twitter que durante a conversa lhe pareceu que “algo estava provavelmente errado”, justificando que o secretário-geral da ONU não pronuncia “tão bem” a palavra ‘Żubrówka’, uma marca de vodka polaco. Ainda assim, “a voz era muito semelhante”, assegurou, pontuando a mensagem com 😂.

De acordo com a AP, a segurança do Estado polaco está a investigar o modo como Kuznetsov conseguiu chegar a Duda e se os serviços secretos russos estiveram envolvidos. Em comunicado, a Agência de Segurança Interna informou que a chamada fora autorizada por um funcionário da missão da Polónia na ONU e que este está sob investigação.

Kuznetsov e Alexei Stolyarov (conhecido como Lexus) já fizeram partidas semelhantes a outras figuras públicas como o Presidente francês, Emmanuel Macron, e o primeiro-ministro britânico, Boris Johnson, assim como ao músico Elton John ou ao Príncipe Harry, recorda a agência de notícias.