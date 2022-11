Telefone do Presidente do parlamento catalão foi espiado. Governo espanhol está a ser acusado de “espionagem interna”

Roger Torrent, presidente do Parlamento catalão, e mais dois políticos do movimento pró-independência da Catalunha foram informados em 2019 que os seus telefones poderiam ter sido alvo de um ataque de “spyware”, um tipo de software que é normalmente enviado para a pessoa espiada através de aplicações de conversas online, como o WhatsApp. Se esse software for ativado, o telefone e tudo o que a sua memória contém, de contactos a fotografias, podem ficar acessíveis ao espião.

O caso, descoberto numa investigação conjunta entre o “El País” e o “The Guardian”, está a gerar desconforto, já que há pistas de que pode ter sido o próprio Governo espanhol a decidir enviar este software maligno. Os políticos em causa foram avisados por um grupo de investigadores que monitorizam o WhatsApp de que este tipo de arma tecnológica só é vendido a Estados, e não a particulares, e é normalmente usado para monitorizar atividades terroristas.

Segundo os especialistas ouvidos pelos dois jornais, trata-se de um caso de espionagem doméstica na União Europeia, algo que, asseveram, não é comum nem está de acordo com os valores defendidos, nomeadamente no que ao direito à privacidade dos cidadãos diz respeito, pela maioria dos Estados-membros.

“Este caso é extremamente preocupante porque sugere espionagem política doméstica. Esperamos continuar a investigar o que aconteceu em Espanha”, disse ao “The Guardian” um dos investigadores envolvidos nesta monitorização, John Scott-Railton, do grupo de defesa de direitos de privacidade dos cidadãos CitizenLab.

O próprio Torrent acredita que foi alvo de um ataque “do Estado espanhol” e que o envio deste software para o seu telefone “não teve aprovação judicial”. "Parece-me errado que os políticos estejam a ser alvo de espionagem numa democracia e num estado de direito", disse Torrent em entrevista aos dois periódicos. "Também me parece imoral que uma enorme quantidade de dinheiro público seja gasta na compra de software que pode ser usado como uma ferramenta para a perseguição de dissidentes políticos", acrescentou ainda.

Ferramenta de origem israelita

Durante os meses de abril e maio de 2019, mais de 1.400 pessoas foram alvo da ferramenta, a Pegasus, desenvolvida pela empresa israelita de software NSO.

O WhatsApp, parte do império Facebook, colocou a NSO em tribunal nos Estados Unidos, alegando que mais de 100 membros importantes da sociedade civil, entre os quais políticos, académicos, jornalistas de investigação, diplomatas e ativistas pelos direitos humanos, foram alvo de espionagem com software fornecido por esta empresa.

A NSO, por outro lado, continua a alegar que apenas vende os seus produtos diretamente a representantes de Governos, e que estes apenas são destinados à monitorização dos movimentos de terroristas e criminosos, não sabendo a empresa que outros possíveis destinos lhes dão os seus compradores.

As autoridades espanholas negam qualquer envolvimento. O Centro Nacional de Inteligência da Espanha (CNI) afirmou em comunicado que age "em total conformidade com o sistema legal e com absoluto respeito pelas leis aplicáveis" e que o seu trabalho é supervisionado pelo Supremo Tribunal da Espanha, mas não respondeu a perguntas específicas sobre o suposto uso de “spyware” da NSO.

Além de Torrent, também Anna Gabriel, ex-parlamentar regional da Candidatura de Unidade Popular (CUP), da ala mais dura da esquerda anticapitalista, foi alvo deste software, o que também aconteceu ao ativista pró-independência Jordi Domingo.

“O Governo não tem provas de que o presidente do Parlamento catalão, Roger Torrent, a ex-parlamentar Anna Gabriel e o ativista Jordi Domingo tenham sido alvo de hackers através dos seus telefones”, disse, em comunicado, o gabinete do primeiro-ministro.