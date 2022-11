Polícia diz que motorista provocou queda de autocarro em lago no sudoeste da China

O motorista do autocarro que na semana passada foi parar a um lago no sudoeste da China, provocando a morte de 21 pessoas, agiu deliberadamente, furioso pela demolição da sua casa, informou esta segunda-feira a polícia local.

A investigação revelou que o motorista, identificado como Zhang, de 52 anos, estava "descontente com a vida" e revoltado com a descoberta, no mesmo dia, de que a casa que tinha arrendado ia ser demolida, segundo o comunicado da polícia.

O incidente ocorreu no dia 7 de julho, na cidade de Anshun, na província de Guizhou. O autocarro transportava estudantes do ensino médio que tinham realizado os exames de acesso ao ensino secundário.

As imagens de videovigilância mostram o veículo a mudar de rumo e a atravessar para a faixa da direção oposta, antes de romper uma barreira de segurança e cair num lago, localizado abaixo de uma pequena ladeira.

O motorista encontrava-se alcoolizado, detalhou a polícia.

A informação foi divulgada pela primeira vez na sexta-feira pelo portal de notícias chinês Caixin, antes de ter sido censurada.

Expropriações de terras e demolições de casas pelas autoridades locais para realizar projetos de desenvolvimento são uma das principais fontes de descontentamento popular na China.

No final de 2018, uma disputa entre uma passageira e o motorista, num autocarro público que atravessava uma ponte em Chongqing, sudoeste da China, causou a queda do veículo no rio Yangtzé e a morte de pelo menos 13 pessoas.