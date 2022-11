Covid-19. Madrid quer retocar lei para poder confinar localmente sem recorrer a estado de alerta

O objetivo é não chegar a decretar o estado de emergência (estado de alarma, em espanhol). Porém, o Governo espanhol não descarta ter de declará-lo na Catalunha caso venha a ser necessário. Até lá, vai optar por legislar os confinamentos de forma pontual consoante o estado do contágio por coronavírus.

Para já, o Executivo espanhol dedica-se a “estudar” com “enorme intensidade” fórmulas que permitam fechar áreas ou distritos específicos sem que seja preciso usar a figura do “estado de alarma”, noticia o jornal “La Vanguardia” esta segunda-feira.

O ministro da Justiça de Espanha, Juan Carlos Campo, expôs a urgência de encontrar uma solução na sequência da decisão da juíza de Lérida que vetou o confinamento domiciliário na zona de El Segrià. A medida poderá não ser tão rápida quanto seria de desejar, porém Madrid descarta aplicar para já o estado de alarma de forma seletiva na Catalunha.

Lei carece de "retoques"

Lembrando que a lei foi elaborada em 1981, Campo exprimiu a opinião de que seria necessário “um desenvolvimento normativo que permitisse não chegar ao estado de alarma e que nos permitisse cobrir o que queremos”, disse.

Fontes governamentais confirmaram a “La Vanguardia” que o Executivo “não tem intenção de aplicar o estado de alarma” de forma localizada justificando para tal que as regiões autonómicas dispõem de “mecanismos suficientes” para atuar contra possíveis surtos de coronavírus que possam vir a ocorrer.

A opção do ministro da Justiça “contrasta” com as declarações do seu colega dos Transportes. Mobilidade e Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que admitia a possibilidade de o Governo central tomar medidas mais drásticas na Catalunha de modo a travar o surto em El Segrià.

Para Juan Carlos Campos, a situação gerada pela pandemia revela “défices” e a necessidade de “fazer retoques” ao instrumento constitucional do estado de alarma. No entanto, sublinhou, não vão tirar competências a ninguém e “não suspendem direitos”, apenas “decretam o distanciamento físico”. O ministro diz que o decreto exige uma “articulação de medidas” para um sector da população que pode ser obrigado a confinar-se em caso de necessidade, tal como acontece em Lérida e arredores.

Quando surgiu o surto em El Segrià, o presidente do governo regional da Catalunha, Quim Torra, declarou que ninguém poderia entrar nem sair da área que inclui a cidade de Lérida, 150 quilómetros a oeste de Barcelona. Passaram a ser proibidos ajuntamentos de mais de dez pessoas, bem como as visitas a lares de terceira idade

Espanha foi um dos países com um pico agudo de casos agudos na primavera, somando mais de 250 mil casos da doença. No início de julho, a região da Catalunha impôs confinamento a uma área que afetou cerca de 200 mil pessoas devido ao surto de casos em El Segrià. Só em 3 de julho foram detetados 60 novos casos de covid-19.