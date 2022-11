Galiza e País Basco premeiam governantes pragmáticos

Quando a primeira coisa a notar numa noite eleitoral – duas, na verdade, mas já lá vamos – é que as maiores mudanças ocorreram entre partidos da oposição, é porque a ida às urnas correu bem aos governantes. É o que pode dizer-se das eleições autonómicas deste domingo na Galiza e no País Basco, onde, respetivamente Alberto Núñez Feijóo conquistou o quarto mandato com maioria absoluta e Íñigo Urkullu se faz à terceira legislatura no poder.

Foram as primeiras eleições espanholas da pandemia, em duas comunidades autónomas que teriam votado a 5 de abril, não fora a covid-19. Com medidas de segurança e alguma ralação em zonas onde nos últimos dias surgiram surtos, sobretudo na Galiza, mais de dois milhões de pessoas (1,3 milhões de galegos e 900 mil bascos) foram eleger os parlamentos regionais. Chegou a haver quem pedisse, em vão, novo adiamento.

A jornada eleitoral decorreu sem sobressaltos. A participação, embora mais baixa do que há quatro anos em ambas as regiões (caiu 7% no País Basco e 5% na Galiza), mostrou que o país regressa aos poucos à normalidade. Se na segunda volta das eleições municipais francesas, há duas semanas, quase 60% dos eleitores não votaram, no País Basco a abstenção ficou pelos 47% e na Galiza foi de apenas 37%. Em Portugal há que recuar 15 anos para se encontrar umas legislativas com taxa de participação tão baixa como a galega (e o país nunca votou em pandemia!).

Triunfo do eterno delfim

Na Galiza o poder permanece em mãos do Partido Popular (PP, centro-direita), como ocorre desde que há democracia em Espanha, com exceção do quadriénio de 2005 a 2009 (governaram socialistas e nacionalistas de esqurda). Ao leme da região está, há onze anos, Alberto Núñez Feijóo, que granjeou este domingo a quarta maioria absoluta consecutiva. Com 48% dos voltos, uma ligeira subida em relação a 2016, o PP mantém 41 deputados num hemiciclo com 75.

“Obrigado por tanta generosidade”, agradeceu Feijóo após conhecer as projeções. Declarou-se “mais entusiasmado do que na primeira vez”, há 11 anos. O homem que há dois anos desiludiu muitos ao não concorrer à sucessão do seu conterrâneo Mariano Rajoy à frente do PP pode mudar de opinião se nova oportunidade surgir.

Feijóo, que pedira aos galegos uma vitória “estratosférica”, afirma-se cada vez mais como putativo chefe do PP nacional, com um palmarés só igualado pelo fundador Manuel Fraga Iribarne. Afasta-o do líder do partido, Pablo Casado, uma atitude conciliadora e pragmática, onde este último se revela mais sectário e avesso a diálogo com a esquerda governante em Madrid. A aposta bem-sucedida de Feijóo na moderação contrasta com a do cabeça-de-lista do PP basco, Carlos Iturgaiz, cujo radicalismo (decalcado do de Casado) lhe valeu um desaire eleitoral.

O presidente do governo galego conseguiu ainda que a sua direita democrática mantivesse a ultradireita do Vox fora do parlamento regional, proeza não alcançada por Iturgaiz. Sem representação no hemiciclo de Santiago de Compostela fica também o Cidadãos (liberal).

Desaire do Podemos

Onde há mudanças na Galiza, e grandes, é entre a oposição de esquerda: além do PP só o Partido Socialista da Galiza (PSdG, ramo local do Partido Socialista Operário Espanhol do primeiro-ministro Pedro Sánchez) e o Bloco Nacionalista Galego (BNG) obtêm representação parlamentar. O PSdG (19%) sobe de 14 para 15 lugares e o BNG (24%) de 9 para 19, passando a segunda maior força política graças ao melhor resultado desde que há estado autonómico.

A subida do histórico BNG dá-se sobretudo à custa do Podemos (esquerda radical), que governa Espanha em coligação dom o PSOE. Se há quatro anos o partido do vice-primeiro-ministro Pablo Iglesias ficou em segundo lugar, graças à confluência de várias correntes na aliança Em Maré, agora, sob o mote Galiza em Comum (também com outras formações progressistas) desaparece do panorama político galego. “Derrota sem paliativos”, reconheceu Iglesias.

O lehendakari calmo

No País Basco a paisagem política é muito distinta da galega, mas um padrão repete-se: reeleição de um presidente moderado, bons resultados para o nacionalismo histórico e maus para os partidos do Governo espanhol.

Íñigo Urkullu, do Partido Nacionalista Basco (PNV, conservador), somou 39% dos votos e 31 deputados (mais três do que em 2016), num Parlamento com 75 assentos. É a melhor prestação em 36 anos da força política que governou a região, sozinha ou em coligação (ora com outros nacionalistas, ora com os socialistas), em quase toda a etapa democrática (a exceção é o período de 2009 a 2012, em que uma aliança “espanholista” PSOE-PP afastou os nacionalistas do poder.

O tranquilo lehendakari (presidente do governo basco) deve manter-se no cargo, como na última legislatura, com o apoio do Partido Socialista de Euskadi (PSE, ramo basco do PSOE), que subiu ligeiramente e, com 14% dos sufrágios, passa de 9 para 10 deputados. “Vamos dialogar e somar forças para pôr o País Basco de pé”, prometeu Urkullu este domingo à noite.

Em segundo lugar e à frente dos socialistas continua o partido independentista radical Euskal Herria Bildu (EHB, País Basco Unido), formado das cinzas da dissolução do Batasuna, velho braço político dos terroristas da ETA, dissolvida em 2018. Com 28%, terão 22 representantes no Parlamento na capital da região, Vitória, onde até agora eram 17. Apesar de não governarem juntos, PNV e EHB, as forças nacionalistas, somam dois terços do eleitorado. O líder do EHB, Arnaldo Otegi, assegura ainda assim: “Não chegámos ao teto”.

O crescimento da esquerda independentista do EHB fez-se em grande parte a expensas do Podemos, que cai de 11 para 6 lugares e de 14 para 8%. A noite também foi azeda para a direita centralista, onde PP e Cidadãos se coligaram e ficaram ambos a perder: se os populares tinham nove deputados, agora a soma dos dois partidos é de apenas cinco. E veem entrar para o hemiciclo o Vox, com 3% e um parlamentar.

Diálogo é necessidade permanente

A nível nacional, o impacto das eleições passa pela reafirmação de Feijóo como valor ascendente no PP e de Urkullu como parceiro do Governo espanhol em votações parlamentares. A coligação PSOE-Podemos não tem maioria absoluta, dependendo de acordos com outros partidos, sobretudo regionalistas e nacionalistas.

O PNV foi essencial para viabilizar o Executivo de Sánchez e Iglesias e quererá manter esse papel de fiel da balança, honrando a tradição pragmática e pactuante que Urkullu tão bem encarna.