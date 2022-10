Em que consiste afinal a Aliança Luso-Britânica? É assim tão forte? A resposta surpreende

De todos os suplementos com que se reforça o sistema cardiovascular do patriotismo português — o país com as fronteiras mais antigas, a saudade enquanto palavra intraduzível, a bondade excecional do nosso colonialismo — a Aliança Luso-Britânica é um dos mais curiosos porque, olhando bem para a história, e sabendo que uma aliança pressupõe um equilíbrio de forças entre aliados, esta tem o som inquestionável da gabarolice bacoca, como alguém que certa vez jantou num restaurante ao lado de uma estrela de cinema e se apresenta aos amigos como íntimo da vedeta.

Esse abismo entre a propalada aliança e a realidade das relações entre os dois países, com Portugal empinado nas patas traseiras a mendigar a atenção do dono que lhe faz umas festinhas condescendentes na cabeça e lhe atira um osso de vez em quando, nunca foi tão evidente como nos acontecimentos de 1890, que ficaram para a história como o Ultimato britânico.

