Quem pegou fogo à estátua de Melania Trump?

Quem queimou a estátua de Melania Trump? A obra, com três metros de altura e instalada junto ao rio Sava, na sua vila de Svenica, onde a atual primeira dama dos EUA cresceu, apareceu meio queimada na madrugada de domingo. Ao que parece, alguém colocou pneus à volta do pescoço e pegou-lhes fogo.

Para já, os culpados não foram revelados. A estátua foi iniciativa de Brad Downey, um "artista público contextual" (a definição é dele, segundo o "New York Times") que vive em Berlim e resolveu fazer um comentário artístico sobre as políticas de imigração do marido de Melania. Para tal, encomendou a um artista popular a tosca estátua da emigrante mais famosa de Svenica, que nunca voltou à Eslovénia desde que Trump é Presidente.

"Tem-se falado muito sobre a destruição de monumentos, portanto podem ter sido pessoas de esquerda", especula Downey. "Ou então foram pessoas de direita, por não gostarem do aspeto dela ou acharem que é desrespeitosa, esteticamente". O autor levou a estátua para um estúdio onde ficará para já guardada.

O azul da sua roupa, idêntico ao do vestido que Melania usou na tomada de posse de Trump como presidente, manteve-se intacto, segundo Downey, que se mostra sobretudo interessado em conhecer quem queimou a estátua e perceber os seus motivos.

O "NYT" acrescenta que toda uma indústria turística se tem desenvolvido em torno de Melania na vila, mas nota que uma estátua de Trump foi queimada noutro lugar da Eslovénia em janeiro.