Lisboa na lista vermelha da Bélgica, mas o resto do país não

Lisboa foi esta quinta-feira incluída na lista de zonas de risco "vermelho", juntamente com Lleida e A Mariña, em Espanha. A decisão das autoridades belgas vem desincentivar as viagens à capital portuguesa. Quem viver na Bélgica e quiser passar férias na área metropolitana de Lisboa pode fazê-lo, mas sabe agora que no regresso está sujeito a 14 dias de quarentena obrigatória e testes de despistagem à covid19.

O recado é também para quem vive, trabalha ou está a passar uns dias em Lisboa e quiser viajar para a Bélgica, sobretudo a lazer. No entanto, o alerta vermelho e a quarentena não se aplicam às chamadas deslocações essenciais - como profissionais de saúde ou especialistas noutras áreas - nem aos eurodeputados, ministros ou ao primeiro-ministro, que tem Cimeira em Bruxelas a 17 e 18 de julho.

Estas condições também não se aplicam ao resto de Portugal, como mostra um dos gráficos - com máscaras de três cores - que está na página dos serviço público federal dos Negócios Estrangeiros. À frente da "máscara laranja", que implica quarentena voluntária, não há qualquer zona assinalada. E junto à "máscara verde" pode ler-se "todas as outras zonas".

A quarentena obrigatória é apenas para quem passar vários dias em Lisboa e também não se aplica a quem apenas fizer escala na capital. Ou seja, não é o facto de se apanhar um voo ou passar umas horas no aeroporto Humberto Delgado que define a necessidade de quarentena.

Um porta-voz dos Negócios Estrangeiros da Bélgica explica ao Expresso que não há atualmente qualquer proibição de viagem, nem há qualquer intenção de proibir os voos entre Bruxelas e Lisboa. No entanto, não está excluído que nos próximos tempos não possa haver uma decisão de interdição de viajar para a capital portuguesa (mantendo, no entanto a ligação aérea).

Isso não significa que as operadoras não cancelem voos. Foi o caso da TUI. De acordo com a agência de notícias belga, a operadora suspendeu a oferta de viagens até início de agosto.

O mesmo porta-voz dos Negócios Estrangeiros dá ainda conta que a avaliação é dinâmica e que será revista diariamente. No entanto, não deverá mudar enquanto as autoridades portuguesas também não revirem as atuais restrições na área metropolitana de lisboa. Para incluir ou retirar um zona da lista vermelha, as autoridades belgas estão a ter em conta "decisões das autoridades locais".

A decisão da Bélgica de criar Zonas de Risco com várias cores acabou por gerar várias confusões durante o dia de quarta-feira, quando foi anunciada. Da reunião do Comité de concertação saiu a decisão de listar zonas com três cores. Para as "vermelhas", consideradas de alto risco de Covid19, seria emitido uma interdição formal de viagem (não é ainda o caso de Lisboa, mas não está excluído que possa vir a ser); para as "laranjas", com constatado risco sanitário elevado, as viagens seriam "fortemente desaconselhadas"; e para as "verdes", não haveria restrições particulares, apenas as habituais recomendações de prudência.

A confusão surgiu porque ao mesmo tempo que saiu a decisão, era também publicado um esquema de semáforos (vermelho, laranja e verde) onde Portugal era incluído no laranja, com uma referência à possibilidade de quarentena no regresso. De acordo com vários jornais belgas, havia uma ligação entre ambos.

Com a publicação esta quinta-feira, da lista de zonas vermelhas, os serviços dos negócios estrangeiros vêm esclarecer que a quarentena obrigatória apenas se aplica a Lisboa, Lleida e A Mariña. E que o sistema de semáforos é para informar os residentes belgas de possíveis restrições que possam encontrar noutros países.

Quanto à quarentena obrigatória e aos testes de despistagem, as autoridades belgas confiam sobretudo no sentido cívico de cada um, face à dificuldade de controlar todos os que viajam. Por outro lado, e a complicar este processo, há que ter em conta que o controlo das quarentenas é competência regional, e Flandres, Bruxelas e Valónia não estão totalmente concertadas neste pontos. De acordo com os meios de comunicação a região flamenga poderá aplicar multas até quatro mil euros, mas não haverá ainda uma decisão do género nas regiões de Bruxelas e do sul.