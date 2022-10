Argentinos fazem protestos maciços contra a "quarentena eterna" e contra o autoritarismo do governo

Milhares de argentinos quebraram nesta quinta-feira, a proibição de sair de casa para protestarem contra a rigidez de um confinamento que paralisa a economia e causa transtornos psicológicos na população. A manifestação foi convocada através da redes sociais por comerciantes, pequenos empresários, profissionais autônomos e trabalhadores afetados pela mais prolongada quarentena do mundo que, na área metropolitana de Buenos Aires, a mais rica do país, sob quarentena total há 112 dias.

Os manifestantes também protestam contra o que chamam de "infectadura", uma mistura de infecção com ditadura em tempos em que o governo persegue jornalistas críticos, governa por decreto sem pleno funcionamento do Parlamento nem da Justiça e avança contra a fragilidade de empresas estratégicas, vulneráveis devido à pandemia.

Os protestos são a pé e em carreatas num segundo grito simbólico de liberdade no dia da Independência. "Liberdade", é o lema da mobilização. Bandeiras argentinas, buzinas e panelas pelas janelas.

Os protestos acontecem em mais de 80 cidades e concentrarm-se em pontos simbólicos como a residência presidencial em Olivos, na área metropolitana de Buenos Aires, na cidade de Avellaneda, onde o Governo pretende expropriar a garoesportadora Vicentín e na Praça de Maio, em frente à Casa Rosada, sede do Governo.

"Não sou contra a quarentena, mas o governo não pode ser inflexível. Assim como existe um comitê de sanitaristas, deve haver um comitê de economistas porque as empresas estão a quebrar e começa a haver fome. Não é possível que o país se paralise enquanto as pessoas morrem de outras causas", acusa a médica Natalia Acevedo, em frente à residência presidencial de Olivos.

"Há diferentes demandas: daquele que teve de fechar o comércio, daquele que passa fome, daquele que perdeu o emprego, daquele que não recebe ajuda financeira, daquele que recebe, mas que não é suficiente, daquele que se endivida todos os meses para manter um comércio fechado. Todos os estratos sociais estão em crise", explica ao Expresso o analista político, Jorge Giacobbe. "Mas para o presidente tudo isso não existe, o importante é a vida, o importante é não morrer", acrescenta.

Segundo a mais recente sondagem da sua consultora, Giacobbe & Asociados, 49,6% dos argentinos concordam em estender a quarentena, prevista para terminar em 17 de julho, até o final do mês enquanto 38,6% não concordam.

"E o Governo teme a desobediência desses quase 40%. Ao mesmo tem, os 50% que concordam com a quarentena já não aguentam mais do ponto de vista económico ou psicológico. Fazem um esforço, mas não aguentam uma quarentena tão prolongada", explica o analista.

Segundo um estudo da Faculdade de Psicologia da Universidade de Buenos Aires, o confinamento afeta a saúde mental de 80,3% dos argentinos. Medo, depressão e ansiedade na maior parte da população. E no país do mundo onde as pessoas mais recorrem aos psicólogos, os profissionais da saúde mental também estão proibidos de atender.

O governo não demonstra empatia com esse número crescente que se tem rebelado e prefere traçar um disputa entre vida e morte. "Tornou uma disputa de entre bons e maus, entre saúde e economia. A essa dicotomia aponta o presidente", interpreta Giacobbe.

Apesar de exibir números que causariam inveja em vizinhos como Brasil, Chile e Peru, a Argentina endurece as restrições. O país tem 1707 mortos num universo de 45 milhões de habitantes. Apenas 59,7% das UTIs estão ocupadas.

O governo argentino projeta que, se a curva de contágios chegar ao auge no final de julho, as UTIs vão entrar em colapso. Alberto Fernández olha para os países vizinhos, Brasil, Peru e Chile, e não quer essa realidade. Quer ser reconhecido como o presidente que mais vidas salvou na América Latina.

"No aspecto econômico, ele vai jogar a culpa no governo anterior e no coronavírus, ficando, pelo menos, com o título de ter salvo mais vidas", indica o analista Jorge Giacobbe. "E se flexibilizar a quarentena e o número de vítimas aumentar exponencialmente, vai jogar a culpa nos antiquarentena", conclui.