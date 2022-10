Aumenta para 18 número de mortos em explosão de camião-cisterna na Colômbia

O número de pessoas que morreram devido à explosão, na segunda-feira, de um camião-cisterna na Colômbia, aumentou para 18 e pelo menos dois dos 53 feridos estão infetados com covid-19, de acordo com um novo balanço oficial divulgado esta quarta-feira. Os primeiros balanços davam conta de pelo menos sete mortos e 46 feridos, mais tarde 49, alguns dos quais com queimaduras graves.

Dois dos feridos testaram "positivo para a covid-19", segundo o governo do departamento de Magdalena, no norte do país, onde ocorreu o acidente, num comunicado hoje divulgado e citado pela Agência France-Presse. "Onze pacientes, internados em clínicas e hospitais de Santa Marta e Barranquilla, morreram entre segunda-feira e hoje de manhã", lê-se no comunicado.

Outras sete vítimas foram transferidas, de avião, para um serviço de queimados de Bogotá, capital da Colômbia, e estão a ser tratados como casos "suspeitos" do novo coronavírus.

A explosão aconteceu na povoação de Puebloviejo, depois do camião-cisterna, carregado de gasolina, ter tombado na estrada que liga Barranquilla e Santa Marta. O incêndio deflagrou quando alguns residentes da região estavam perto camião, aparentemente para recolher o combustível do veículo acidentado.

Nas redes sociais circularam imagens tiradas com telemóveis que mostram uma quantidade numerosa de pessoas ao redor do camião-cisterna, após este ter tombado, e também várias vítimas, com queimaduras em diferentes partes do corpo, a correr à procura de ajuda.

Puebloviejo, a cidade onde aconteceu o acidente, é um município com elevados índices de pobreza, localizado na ilha de Salamanca, uma estreita divisão natural entre Ciénaga Grande de Santa Marta e o mar das Caraíbas.