Um Governo de “união e missão” com poucas surpresas para levar Macron até às presidenciais

A escolha do Presidente francês para primeiro-ministro surpreendeu o país, pois Jean Castex era quase desconhecido nos meios políticos de Paris. Não quer ser um chefe de Governo “sob tutela” nem um “simples colaborador” do chefe do Estado, mas Emmanuel Macron já lhe disse quem manda.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler