Gelo nos Alpes está a ficar cor de rosa

Gelo cor de rosa não é uma visão que muita gente espere ter, em especial nos Alpes, mas parece estar a acontecer no glaciar Presena. A mais de 2.500 metros de altitude, uns tons de rosa denunciam a presença de algo que está a ter efeitos sobre o gelo glacial, podendo vir a agravar-se no futuro.

A causa do fenómeno são algas Concretamente, uma alga que dá pelo nome de ancylonema nordenskioeldii, e que também se encontra em zonas da Gronelândia. Segundo Biagio Di Mauro, do Conselho Nacional de Investigação italiano, não há razões imediatas para preocupação.

"As algas não são perigosas. É um fenómeno natural que aconteceu durante a primavera e o verão nas latitudes médias mas também nos pólos", diz ele, citado pela AFP.

A origem das algas é algo misteriosa, mas o que parece ser certo é que elas contribuem para agravar os efeitos das alterações climáticas. "Tudo o que escurece a neve leva-a a derreter, pois acelera a absorção de radiação", explica Di Mauro.

"Estamos a tentar quantificar o efeito de outros fenómenos além dos humanos no aquecimento da terra", acrescenta. Mas também aqui poderá haver intervenção humana: a passagem frequente de esquiadores, por exemplo, poderá ser um fator relacionado com as algas.