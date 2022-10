Detido académico chinês que “criticou de forma mais veemente as autoridades chinesas nos últimos tempos”, incluindo por causa da pandemia

Um conhecido académico chinês, Xu Zhangrun, autor de vários textos e ensaios em que critica abertamente o presidente Xi Jinping, foi detido esta segunda-feira, segundo o relato que vários amigos seus fizeram ao britânico “The Guardian”.

De acordo com um desses amigos, aliás, o professor foi detido em sua casa, em Pequim, onde foi recebido por cerca de 20 agentes da polícia. Outro contou que alguns desses agentes entraram em sua casa e apreenderam o seu computador e outros bens antes de o levar.

Quem é Xu Zhangrun?

Xu Zhangrun é professor de direito e especialista em direito constitucional e filosofia ocidental na Universidade Tsinghua, em Pequim. O “Guardian” descreve-o como uma “voz dissidente de um campo intelectual liberal” que faz frente ao “regime repressivo do Presidente chinês”. Num ensaio publicado em 2018, intitulado “Our dread now and our hopes” (numa tradução livre, algo como “O nosso pavor e as nossas esperanças”, em português) Xu Zhangrun acusa Xi Jinping de reverter anos e anos de reformas e fazer a China recuar, através das suas políticas totalitárias e estilo ditatorial.

Em fevereiro deste ano, já no contexto da pandemia de covid-19, escreveu outro ensaio a criticar a forma como o Governo chinês estava a lidar com o vírus mas também com outros assuntos, tendo inclusive sugerido que poderia ser “a última vez” que escrevia. “Tendo erguido a minha voz [contra o Governo] fui punido por ‘crimes relacionados com o discurso’. Em março de 2019, fui suspenso do meu trabalho enquanto leitor da universidade e despromovido na minha carreira de professor. Depois disso, várias outras liberdades foram-me tiradas. Ao escrever este artigo, antecipo novas punições e, de facto, este pode mesmo ser o último artigo que eu escrevo”.

Já em junho, foi publicada uma coleção de ensaios seus, com o título: “China’s ongoing crisis”, e, recentemente, outro ensaio, acusando o regime de ignorar as necessidades da população no que diz respeito, entre outras coisas, ao emprego. “Enquanto escrevo, a pandemia continua a crescer, há dificuldades internas e externas, o país chegou ao fim. Os media oficiais são cegos, e continuam empenhados nos seus louvores.”

“Acho que foi detido porque era muito influente”

Xu Zhangrun antecipava punições e estava certo. No início deste ano, foi decretada a sua prisão domiciliar, tendo ele ficado impedido de aceder à Internet e redes sociais. Esteve confinado em casa até 30 de junho, e este sábado ficou em liberdade.

Também ao “Guardian”, outro dos seus amigos disse: “Ele é o intelectual que, nos últimos tempos, criticou de forma mais veemente as autoridades chinesas e questionou a sua legitimidade. Acho que foi detido porque era, de facto, muito influente”.