A “rebelião dos grisalhos” da Colômbia lutou por mais ar livre durante a quarentena e a juíza deu-lhes razão

O confinamento, uma arma para travar a propagação do vírus, levanta e levantou várias questões. Primeiro chegou o clássico debate sobre o soco no estômago da economia, pois sem gente os negócios acabariam por gripar. A seguir cresceu a preocupação com o isolamento, um tema que desaguou invariavelmente na saúde mental. Na rua, com o agravar da epidemia que se transformou em pandemia e catapultou o estado de emergência, ouvia-se que os mais velhos eram os mais difíceis de convencer a ficar em casa. Na Colômbia, a “rebelião dos grisalhos” ganhou uma batalha importante: querem mais tempo na rua e igualdade em relação ao resto da população e uma juíza disse-lhes que têm razão. Ou, como lhe chamou um jornalista colombiano, de 75 anos, numa coluna, não querem estar na "jaula dos avós".

As medidas restritivas naquele país, o mais transparente da América Latina segundo um estudo de uma entidade chilena, previam um confinamento rigoroso para a população mais idosa, pois é tida como um grupo de risco. O Governo de Iván Duque decretou que os idosos ficassem em casa até setembro, mas um “grupo de ilustres septuagenários”, como lhe chama este artigo do “El País”, decidiu não aceitar essa versão da história. E, por isso, queixaram-se de que essa decisão violava os seus direitos à igualdade, liberdade e ao livre desenvolvimento da personalidade. Uma juíza deu-lhes razão e ficou decidido que algumas dessas medidas deixariam de ser aplicadas até que o Tribunal Constitucional defina novas orientações ou a legalidade das mesmas.

Em entrevista ao Expresso, em maio, o presidente do Conselho Nacional de Ética para as Ciências da Vida deu algumas luzes que podem ajudar a explicar a suposta desobediência ou, se quisermos, a rebeldia no simples ato de sair de casa em tempos de pandemia, sendo que os idosos são um grupo vulnerável.

“Os idosos são a população mais frágil. Há uma onda de calor ou uma vaga de frio e quem morre mais são os idosos. Mas é preciso refletir sobre o abandono a que são deixados”, ponderava então Jorge Soares, médico patologista. “Fiquei muito mal impressionado ao ouvir a presidente da Comissão Europeia dizer que os idosos deveriam ficar confinados até ao fim do ano. São nove meses, é um sequestro. Essa é uma forma de resolvermos o problema dos idosos ou o nosso? Não queremos ter problemas de consciência com estas mortes?”

Confrontado sobre a indiferença da sociedade perante esse cenário, Soares disse: “Isso preocupa-me. Temos de encontrar maneiras de as gerações se encontrarem e de haver maior justiça geracional. Cada vez há mais centenários mas e depois? Estamos a incorporar e a valorizar estas pessoas? Se não aproveitamos estes momentos de grande convulsão, mas também de grande solidariedade, para repensar, falhámos como sociedade”.

A tal “rebelião dos grisalhos”, liderada pelo ex-ministro Rudolf Hommes, um homem que negociou o acordo de paz com as FARC, conquistou ainda outros direitos no que toca ao exercício ao ar livre, às condições de isolamento e, a reboque de negociações com alguns institutos, algumas garantias sobre as formas de combate aos riscos físicos e mentais. Segundo o artigo do “El País” citado neste texto, os idosos estão autorizados a passar menos tempo ao ar livre do que o resto da população. “Os maiores de 70 anos estavam a ser submetidos a um tratamento discriminatório e exagerado”, disse aquando da decisão judicial, na sexta-feira.

O ministro da Saúde daquele país, com cerca de três milhões de habitantes com mais de 70 anos, defende que as medidas eram razoáveis e assente em análises científicas, que visavam a proteção daquele segmento da população. Afinal, segundo valores do início da semana passada, quase 48,9% dos óbitos diziam respeito a maiores de 70 anos.

Nas últimas 24 horas, aquele território superou as 4.000 vítimas mortais pelo novo coronavírus, com origem no final de 2019 em Wuhan, na China. De acordo com a Universidade Johns Hopkins, a Colômbia regista até ao momento da publicação deste artigo mais de 117 mil casos confirmados de covid-19, com 4.178 vítimas mortais e quase 48 mil recuperados. O primeiro caso de covid-19 no país foi identificado a 6 de março.

E os problemas continuam a crescer: a Al Jazeera noticiou esta segunda-feira, por exemplo, que as unidades de cuidados intensivos na capital, Bogotá, estão a 80%. E já se sabe o que acontece quando os cuidados intensivos deixam de dar resposta: escolhem-se doentes pela condição e possibilidade de sobrevivência, o que deriva em muitas mortes ao abandono. Mais: a costa caribenha do país está a transformar-se no epicentro da pandemia daquele território, um lugar onde médicos estão a alertar para muitos óbitos por covid-19 que nem são registados.

De acordo com a Agence France-Presse, a Colômbia, um país com cerca de 50 milhões de habitantes, é o sexto país da América Latina com mais vítimas mortais por covid-19 e o quinto relativamente a casos confirmados.