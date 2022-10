Covid-19. Ruas inundadas de gente na reabertura dos bares no Reino Unido

É claro como água que pessoas embriagadas não vão conseguir respeitar o distanciamento social, lê-se no título da notícia da BBC que reproduz a declaração do presidente da Federação da Polícia (associação de Inglaterra e Gales) perante o resultado da reabertura, no sábado passado, dos bares no Reino Unido, após o período de “lei seca”.

Os governantes tinham pedido cuidado antecipando a reabertura dos bares após três meses de confinamento por causa da pandemia. O bairro de Soho, em Londres, teve as ruas cobertas de pessoas dispostas a recomeçar a festa interrompida por muito tempo.

“Encontrei homens nus, bêbados zangados, bêbados bem dispostos, muitas discussões e mais bêbados zangados...”, declarou John Apter, o presidente da Federação da Polícia, que esteve de serviço em Southampton. Apesar de tudo, as forças de segurança sentiram que, no fim, tinham de agradecer ao grande número de pessoas que respeitou as medidas de segurança.

A Polícia Metropolitana da capital britânica não registou “casos significativos”, as polícias de Devon e Cornwall receberam mais de mil queixas na sua maioria relacionadas com álcool.

A maioria dos serviços estava preparada para o pior, que acabou por não acontecer. “Estávamos mesmo preparados para um aumento súbito das chamadas relacionadas com as pessoas que saíram para beber, mas felizmente isso não aconteceu”, disse à BBC Robert Moore, paramédico do Serviço de Ambulâncias de West Midlands, referindo-a como “uma noite na média” de outras.

Em Inglaterra, as pessoas devem manter uma distância de mais de um metro desde que usem todas as medidas de mitigação do contágio, tal como máscara a cobrir a boca e o nariz e evitarem sentar-se frente e frente.

Chris Smith, virologista da Universidade de Cambridge, disse que a maioria das pessoas são “responsáveis” ainda que apelasse à cautela, lembrando que as cidades de Leicester e de Melbourne acabaram de declarar restrições locais ao movimento das populações. Leicester permaneceu de ruas vazias depois de um surto de covid-19 ter invertido o alívio das medidas preventivas.