Pena de prisão para quatro ativistas na Turquia. Foi uma “desilusão” mas não uma “surpresa”, diz Amnistia

O julgamento na Turquia, esta sexta-feira, de 11 ativistas e defensores dos direitos humanos acusados de “atividades terroristas”, entre os quais dois ex-responsáveis da Amnistia Internacional, era aguardado com expectativa, mas o seu desfecho, com penas de prisão para algumas destas pessoas, não foi propriamente uma “surpresa” para Pedro Neto, diretor executivo organização não-governamental em Portugal.

“Justificações como esta, de ligação ao terrorismo, já costumam ser usadas pelo Governo turco e pelos tribunais do país para prender ativistas e não só. Aconteceu com estas 11 pessoas mas já tinha acontecido com centenas de outras”, afirmou o diretor em declarações ao Expresso. Quatro destes ativistas foram condenados a penas de prisão. Entre eles, encontram-se Taner Kiliç, ex-presidente e agora presidente honorário da Amnistia Internacional na Turquia, que foi condenado a seis anos e três meses de prisão por pertencer, segundo a acusação, a um “grupo terroristas”, e Idil Eser, antiga diretora-executiva da organização, que foi condenada a dois anos e um mês de prisão por “ajudar uma organização terrorista”.

Também Idil Eser esperava este desfecho, diz Pedro Neto, sendo certo para ambos que se tratou de uma “manobra de intimidação e perseguição”. “O objetivo sempre foi silenciar as pessoas, as que trabalham para organizações da sociedade civil mas também advogados e jornalistas, meter-lhes medo”.

Segundo o diretor, “em nenhum momento foram apresentadas provas concretas contra os arguidos, apenas acusações vagas, de associação a organizações terroristas” — estavam também acusados de integrar o Partido dos Trabalhadores do Curdistão (PKK) e de ter ligações ao clérigo islâmico Fethullah Gülen, que Erdogan acusa de ter orquestrado o golpe de Estado falhado de 2016. Mas a tal “ausência” de provas também não surpreende Pedro Neto: “Tem sido esta a forma de trabalhar, de julgar ativistas e defensores dos direitos humanos na Turquia. São feitas acusações vagas mas nenhuma prova é demonstrada.”

Ativistas foram detidos em 2017

Taner Kiliç, da Amnistia Internacional, foi detido a 6 de junho de 2017, e três dias depois foi-lhe decretada prisão preventiva, com base nas tais alegações de que fazia parte do movimento de Fethullah Gülen. Ao fim de 14 meses em prisão preventiva, foi libertada sob fiança. Já Idil Eser foi detido a 5 de julho do mesmo ano, juntamente com os restantes nove ativistas, depois de uma formação em direitos humanos em Büyükada, na província de Istambul.

Absolvidos esta sexta-feira foram sete ativistas, incluindo um cidadão alemão, Peter Steudtner, e outro sueco, Ali Gharavi. Em comunicado citado pelo alemão “Deutsche Welle”, Steudtner criticou a decisão da justiça turca e disse também que o trabalho em prol dos direitos humanos é “massivamente criminalizado” na Turquia. “Opomo-nos a essas sentenças politicamente motivadas e não nos deixamos dividir.”

Ao mesmo jornal, o secretário-geral da Amnistia na Alemanha, Murkus N. Beeko, apelou a uma condenação por parte da comunidade internacional e falou também em “repressão”. “É tempo de colocar os interesses económicos, ou o acordo assinado entre a Turquia e a União Europeia, e fazer pressão junto das autoridades turcas para que percebam que foram longe demais.”