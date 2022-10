Putin poderá liderar mais tempo do que Estaline: uma dor de cabeça para os russos que querem um país com “rotação no poder” (e para o mundo)

O Presidente da Rússia, Vladimir Putin, ficou com o caminho desimpedido para liderar o país durante mais tempo do que o ditador soviético Joseph Estaline. Se permanecer no Kremlin até 2036, como o referendo à revisão da Constituição permite, Putin será o líder com maior longevidade no poder desde Pedro, o Grande, o czar que esteve à frente do que viria a tornar-se o Império Russo durante 43 anos até à sua morte, em 1725.

Já é assinante? Faça login Assine e continue a ler Inserir o Código Comprou o Expresso? Insira o código presente na Revista E para continuar a ler