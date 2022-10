Quase três quilómetros de comprimento, um metro de altura e luzes: a Grécia já recebeu as suas fronteiras flutuantes

Não é uma ideia nova. O Governo grego já tinha apresentado em janeiro o plano de instalar uma barreira flutuante ao longo de uma extensão do mar Egeu, a fronteira marítima que separa a Turquia da Grécia, para impedir a passagem de migrantes para solo europeu e parece que isso mesmo vai acontecer ainda na primeira metade de julho.

Ainda não se sabe exatamente onde essa barreira vai nascer mas é muito possível, escreve a agência France Press (que recolheu a notícia junto de fonte do ministério da Defesa grego) que seja erguida em redor da ilha de Lesbos, onde chegam a maioria dos barcos que sai da Turquia em direção à Grécia. Conhecem-se, porém, as características morfológicas deste “sistema flutuante de proteção”, o nome que a literatura interna do Ministério da Defesa atribui a esta medida: terá 2,7 quilómetros de comprimento e 1,10 de altura e será equipada com luzes para que seja visível a cerca de 10 quilómetros.

A cidade turca mais próxima de Lesbos fica a 30 quilómetros em linha reta, por mar, o que quer dizer que a pouco mais de meio caminho estas luzes já serão visíveis para quem tentar atravessar.

Sem surpresa, as associações não-governamentais vieram demonstrar o seu desagrado unânime contra esta decisão por considerarem que estas barreiras colocam em risco, ainda mais do que a própria viagem, a vida das pessoas que tentam atravessar o mar Egeu. A maioria destas pessoas viaja em barcos muito poucos seguros e precisa de resgate rápido se algo acontecer. “Este plano é preocupante também porque levanta muitas questões sobre se os barcos de resgate conseguem continuar a prestar assistência a quem continua a fazer esta travessia perigosa”, diz a Amnistia Internacional em comunicado.

Em 2019, antes de a crise da covid-19 ter fechado ainda mais as fronteiras externas da UE, uma delas a Grécia, já tinha havido alturas de grande aumento de tensões entre migrantes e autoridades gregas. No fim de fevereiro, o Presidente da Turquia, Recep Erdogan, decidiu abrir as suas fronteiras, libertando milhares de migrantes que estavam retidos na Turquia ao abrigo do acordo de 2016, através do qual o país se comprometeu, mediante uma ajuda monetária da UE na ordem dos seis mil milhões de euros, a impedir a passagem de migrantes para solo europeu. Também este acordo tem sido bastante criticado, até porque, disseram na altura vários altos representantes europeus, abre janelas para uma pressão turca que não difere muito da chantagem.

Nessa altura pelo menos mil militares foram enviados para a fronteira da Grécia com a Turquia, a norte, no rio Evros, mas milhares conseguiram passar apesar das fortes medidas de segurança. Outros usaram barcos de borracha para passar diretamente para as primeiras ilhas depois de solo turco, as do norte do mar Egeu.

Cerca de 500 pessoas podem mesmo ter conseguido chegar a solo europeu nessas semanas e pelo menos 15 mil, famílias com crianças também, terão saído dos campos de refugiados na Turquia quando o Presidente Erdogan anunciou que não iria parar ninguém, segundo as missões de observação da ONU. Não há dados que consigam provar com certeza o número das que tiveram sucesso, quantas voltaram para trás e quantas terão morrido na travessia.

Em 2019, segundo o relatório do navio Mare Liberum, que monitoriza as movimentações no Egeu e documenta eventuais ilegalidades cometidas pelas autoridades europeias na área, nomeadamente a recusa de salvamento ou mesmo o envio de pessoas de volta à Turquia depois de estas já terem chegado a solo europeu, mais de 59 mil pessoas chegaram a várias ilhas gregas no Egeu, de longe a rota mais concorrida. Dessas pessoas, 20% eram mulheres, 40% crianças e 40% homens, segundo o Alto Comissariado para os Refugiados das Nações Unidas (ACNUR). Em comparação, apenas cerca de 30.000 pessoas chegaram à Grécia em 2017 e 2018, em cada um dos anos. O ACNUR registrou 11.471 chegadas pelo Mediterrâneo Central, enquanto 26.168 pessoas chegaram a Espanha pelo Mediterrâneo Ocidental.