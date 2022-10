Netflix desloca 100 milhões de dólares para bancos que apoiam comunidades negras nos EUA

Um plano na mão e 100 milhões no bolso: a Netflix, gigante do streaming, diz-se comprometida com “a igualdade racial” e anunciou esta terça-feira que o plano para lá chegar começa com a transferência de 2% das reservas financeiras da empresa, cerca de 100 milhões de dólares, para bancos e instituições financeiras que apoiam comunidades negras nos Estados Unidos da América. Com mais dinheiro em caixa, essas instituições ganham capacidade de emprestar às famílias e alavancar negócios criados ou geridos por pessoas negras.

“Acreditamos que trazer mais capital para essas comunidades pode fazer uma diferença significativa para as pessoas e para as empresas, ajudando mais famílias a comprar a sua primeira casa ou a economizar para a faculdade, e mais pequenas empresas a começar ou a crescer”, lê-se no comunicado emitido esta terça-feira e assinado em conjunto por Aaron Mitchell e Shannon Alwyn, respetivamente responsável por aquisição de talento e diretor financeiro da empresa. “Os bancos que são propriedade ou [que são] liderados por negros representam apenas um por cento dos ativos bancários da América. E esse é um fator que contribui para que 19% das famílias negras possuam riqueza negativa ou nenhum património”, reforçam os diretores da Netflix.

Na mesma mensagem, a empresa explica como se desdobra o compromisso. Dos 100 milhões de dólares destinados ao plano, serão primeiramente usados 35 milhões, divididos em duas tranches: 25 milhões vão ser transferidos para um fundo recém-criado, chamado Black Economic Development Initiative (Iniciativa de Desenvolvimento Económico Negro) e gerido por uma organização sem fins lucrativos com “histórico” no apoio a estas comunidades, a Local Initiatives Support Corporation (LISC).

Quanto aos restantes 10 milhões de dólares, recebe-os o banco Hope Credit Union, “na forma de um ‘Depósito Transformacional’ para alimentar oportunidades económicas em comunidades carenciadas do sul profundo”. A HOPE é mais do que um banco — inclui também uma empresa de empreendedorismo e um instituto político — e garante ter concedido, desde 1994, “mais de 2,5 mil milhões de dólares em financiamento que beneficiou mais de 1,5 milhões de pessoas no Alabama, Arkansas, Louisiana, Mississippi e Tennessee”. É em Jackson, Mississippi, que a HOPE tem sede e é no sul dos EUA que trabalha para fazer funcionar o elevador social norte-americano.

Os responsáveis aproveitaram para deixar dois conselhos de séries originais da Netflix para ver e entender o que significa “racismo sistémico” — “Racial Wealth Gap”, um dos episódios da série Explained, e “13TH”, da realizadora Ava DuVernay.

E ainda uma ideia: “Se todas as empresas do S&P 500 [índice das 500 maiores empresas norte-americanas cotadas em bolsa] destinassem uma quantia modesta das suas reservas em esforços como a Black Economic Development Initiative, cada um por cento do seu dinheiro representaria entre 20 a 30 mil milhões de dólares em novos capitais. E isso ajudaria a construir comunidades mais fortes, oferecendo novos caminhos às famílias negras para a prosperidade e para um futuro mais justo.”