Gantz considera que anexação da Cisjordânia deve decorrer "após o fim do vírus"

O ministro da Defesa israelita, Benny Gantz, considerou esta segunda-feira que a anexação da Cisjordânia ocupada deverá aguardar pelo fim da pandemia do novo coronavírus.

O Governo israelita deve pronunciar-se a partir de quarta-feira sobre a concretização do plano norte-americano para o Médio Oriente que prevê a anexação por Israel dos colonatos do vale do Jordão, na Cisjordânia, território palestiniano ocupado pelo Estado judaico. O projeto está a suscitar fortes protestos dos palestinianos e ainda da maioria dos países europeus.

Até recentemente, Israel vangloriava-se da sua gestão da pandemia com um fraco registo de mortos em comparação com os países da Europa e da América, mas na sequência do progressivo desconfinamento o número de contaminados voltou a agravar-se. O país regista atualmente centenas de casos diários, declarou Gantz durante uma reunião com membros do seu partido Azul-Branco (centro, nacionalista), transmitida pela televisão

Gantz referiu-se ainda a um aumento das infeções pela covid-19 na Cisjordânia. "Tudo o que não está relacionado com a batalha contra o coronavírus deve esperar até depois do vírus", disse, com o seu gabinete a precisar de seguida que fazia uma referência específica ao plano de anexação.

O gabinete do primeiro-ministro Benjamin Netanyahu não comentou no imediato estas declarações. Gantz dispõe de direito de veto no interior do Governo, mas caso o parlamento elabore uma proposta de lei, é suficiente uma maioria simples para que seja aprovada. Neste caso, Gantz nada pode fazer para a impedir.

O gabinete de Gantz disse que se encontrou hoje com Aviv Berkowitz, conselheiro especial do Presidente dos EUA, Donald Trump, para o Médio Oriente, e ainda com o embaixador norte-americano David Friedman "para abordar o plano de paz" da Casa Branca, sem fornecer mais detalhes sobre o conteúdo das conversações.

Para além da anexação de importantes faixas territoriais da Cisjordânia, este projeto prevê um Estado palestiniano desmilitarizado num território reduzido, sem Jerusalém Leste como capital e submetido a diversas condições.

Gantz, que se apresentou contra Netanyahu nas últimas eleições legislativas, acabou por concluir em maio um acordo com o líder do Likud para a formação de um "governo de união". No âmbito deste acordo, Netanyahu deve assumir a pasta de primeiro-ministro durante 18 meses, antes de ceder o seu lugar a Gantz pelo mesmo período de tempo.