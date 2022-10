Ex-primeiro-ministro francês François Fillon condenado a cinco anos de cadeia, dois deles efetivos

O antigo primeiro-ministro francês François Filon foi condenado, esta segunda-feira, a cinco anos de prisão, três deles com pena suspensa. A justiça francesa considerou o ex-governante (2007-12) culpado de desvio de fundos por ter criado um emprego fictício para a sua mulher, e aplicou a sentença pedida pela acusação pública.

François contratou a cônjuge como assistente parlamentar entre 1998 e 2013 e pagou-lhe milhares de euros do erário público, sem que Pénélope Fillon fizesse trabalho que o justificasse. “O pagamento era desproporcional ao trabalho feito”, leu a juíza que presidiu ao julgamento, citando o acórdão. “A Senhora Fillon foi contratada para um cargo sem utilidade.”

Pénélope Fillon foi condenada a 3 anos de prisão, com pena suspensa. O político Marc Joulaud, que substituiu Fillon como deputado do partido de centro-direita União para o Movimento Popular (hoje Os Republicanos) na Assembleia Nacional francesa, recebeu pena idêntica à da mulher do ex-primeiro-ministro.

O casal Fillon foi ainda declarado culpado de cumplicidade em abuso de bens sociais por Pénélope ter sido contratada pela revista “La Revue des Deux Mondes” entre maio de 2012 e dezembro de 2013. A acusação também crê tratar-se de um emprego fictício, pelo qual a mulher do antigo primeiro-ministro ganhava 3500 euros por mês, em acumulação com o salário parlamentar. A publicação pertence ao milionário Marc Ladreit, próximo de François Fillon.

Os advogados de defesa Pierre Cornut-Gentille e Antonin Lévy anunciaram que irão recorrer da sentença. “Esta decisão, que não é justa, vai ser recorrida. Haverá um novo processo”, garantiu Lévy, citado pelo jornal “Le Figaro”. A seu ver o processo foi instaurado em “condições escandalosas”

O tribunal rejeitara o pedido da defesa para recomeçar o processo e averiguar “pressões” durante a fase de investigação. Os magistrados consieraram que “o princípio da separação de poderes não era obstáculo” às diligências processuais realizadas.

Os Fillon sempre se disseram inocentes. Pénélope explicou ao tribunal que tratava da correspondência do marido, a quem também preparava discursos e representava em eventos. Em 2016, contudo, afirmara numa entrevista: “Até à data nunca estive envolvida na vida política do meu marido”. Tampouco se recordava dos contratos com a Assembleia Nacional.

Mais de um milhão em multas e indemnizações

O casal e o companheiro de partido terão ainda de pagar multas e indemnizações: François e Pénélope Fillon foram condenados a 375 mil euros de multa cada um e Joulaud a 20 mil euros.

Os Fillon deverão ainda reembolsar à Assembleia Nacional as quantias que Pénélope recebeu ilegalmente. Segundo o tribunal, 401.000 euros a serem pagos solidariamente por François e Pénélope e 679 mil a serem pagos solidariamente por Pénélope e Marc Joulaud.

Fillon, a quem o escândalo desgraçou uma candidatura presidencial em 2017 (quando encabeçava as sondagens), fica também inelegível para cargos políticos por dez anos. Joulaud recebe a mesma punição, mas por cinco anos; Pénélope Fillon, por dois anos.

O fim do sonho de chegar ao Eliseu

Fillon, escolhido para chefiar o Governo pelo então Presidente Nicolas Sarkozy, foi afastado após a derrota deste pelo socialista François Hollande, em 2012. Passados cinco anos quis concorrer às eleições que viriam a levar Emmanuel Macron ao palácio do Eliseu.

A poucos meses da ida às urnas, o semanário satírico “Le Canard Enchaîné” revelou o emprego fictício de Pénélope Fillon. O marido negou que houvesse qualquer irregularidade e resistiu às pressões do partido para desistir das presidenciais. Ficou em terceiro, com 20,01% dos votos, ao passo que o liberal Macron bateria na segunda volta a candidata de extrema-direita Marine le Pen.

O jornal escreveu também, na altura, que dois dos filhos de Fillon também tinham sido assistentes parlamentares enquanto o pai foi senador (2005-07). Não houve, contudo, provas suficientes desta alegação.

Joulaud foi eurodeputado entre 2014 e 2019, além de presidente da Câmara de Sablé-sur-Sarthe desde 2008. Perdeu este cargo na segunda volta das municipais francesas, domingo, 28 de junho, para o também conservador Nicolas Leudière.

Pénélope Fillon também é vereadora, mas em Solesmes, na mesma região de Sarthe que o marido representou na Assembleia Nacional. Foi reeleita este domingo.