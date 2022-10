Chuvas fortes causam pelo menos 12 mortos no sudoeste da China

Pelo menos 12 pessoas morreram e 10 estão desaparecidas na sequências das chuvas fortes que atingiram o sudoeste da China, aumentando o número de vítimas em inundações e deslizes de terra em todo o país este verão.

O condado de Mianning, na província de Sichuan, foi atingido por tempestades na sexta-feira e no sábado, com inundações severas no município de Yihai, informaram as autoridades locais, citadas pela imprensa oficial.

Mais de 7.700 pessoas foram retiradas da região, que fica numa planície entre colinas íngremes que se estendem até ao planalto tibetano, onde estão as nascentes dos principais rios da China.

Segundo o Ministério de Gestão de Emergências da China, desde o início de junho, as inundações resultaram na morte ou desaparecimento de 78 pessoas, destruíram ou danificaram mais de 100 mil casas e causaram perdas económicas diretas estimadas em mais de 25 mil milhões de yuan (3,1 mil milhões de euros).

As inundações sazonais atingem grande parte da China todos os anos, e as autoridades têm procurado mitigar os danos através da construção de barragens, particularmente a enorme estrutura das Três Gargantas, no rio Yangtze.

As piores inundações sofridas pela China nos últimos anos ocorreram em 1998, quando mais de duas mil pessoas morreram e quase três milhões de casas foram destruídas.