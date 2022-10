Sérgio Moro ao Expresso: “Não vejo perspetiva de uma solução autoritária no Brasil”

Mais do que nos tempos em que era ministro da Justiça e Segurança Pública, o ex-juiz Sérgio Moro voltou ao protagonismo político. Fora do Governo há dois meses, após conturbada saída, está em quarentena jurídica e até outubro não pode exercer advocacia ou dar palestras remuneradas. Depois disso, a sua agenda já está lotada; por agora, tem escrito artigos, dado entrevistas e participado em sessões académicas. Continua a receber o salário ministerial de 30 mil reais (5 mil euros), mas a continuidade da remuneração é questionada.

A presença ou não de Moro é objeto de divergência nos manifestos e atos virtuais em defesa da democracia que procuram reunir diversas correntes, da direita à esquerda, do ex-Presidente Fernando Henrique Cardoso aos candidatos derrotados nas eleições de 2018, como Marina Silva, Ciro Gomes e Fernando Haddad. A adesão de Moro ao Executivo de Jair Bolsonaro depois da notoriedade que alcançou durante a operação Lava Jato (contra a corrupção) foi polémica. Parte da sociedade colocou em causa a sua independência, pois foram os atos dele que afastaram o ex-Presidente Lula da corrida presidencial — cujos bastidores foram divulgados pelo site “The Intercept”. Outros sectores festejaram a sua nomeação como garantia de que o Governo cumpriria a promessa eleitoral de combater a corrupção.

