Reino Unido e União Europeia: muitos pequenos acordos em vez de um grande?

De tanto se atribuir ao ‘Brexit’ a força de uma bola de demolição sobre a estabilidade da ­União Europeia (UE), poder-se-ia pensar que tudo mudou desde o referendo de 23 de junho de 2016. A verdade, porém, é que há poucas diferenças tangíveis nas relações entre os 27 e o Reino Unido. A consulta popular que ditou a saída da UE foi há quatro anos, mas é nos últimos meses de 2020 que todas as mudanças se vão precipitar. A 31 de dezembro acaba o período de transição em que tudo ficou na mesma. Londres não quer prolongá-lo.

O calendário é “rigoroso” ou “impossível”, conforme as opiniões mais ou menos otimistas, mas até outubro as partes têm de ter pronta uma proposta de acordo comercial. Os dois adjetivos acima também se aplicam a este último. Terá todas as hipóteses de passar num Parlamento onde os conservadores do primeiro-ministro, Boris Johnson, detêm uma maioria de 80 lugares. Já a ratificação pela UE pode ser mais complicada, sobretudo se um ou vários Estados-membros quiserem discutir o acordo nos seus Parlamentos nacionais.

