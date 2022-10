"Modelos com reconhecimento internacional": Trump suspende vistos de trabalho nos EUA mas há excepções

Há dias, o Presidente dos Estados Unidos Donald Trump anunciou uma das medidas mais radicais de todo o seu mandato na área de imigração. Pelo menos até ao fim de 2020, ficam suspensos os vistos de trabalho para estrangeiros que querem emigrar ou regressar (no caso de já terem estado a trabalhar no país ao abrigo de um visto anterior) aos Estados Unidos.

A medida tem sido criticada. Em especial pelas indústrias de tecnologia, que dependem fortemente de engenheiros e programadores estrangeiros, em grande parte indianos. Estima-se que muitos milhares desses profissionais e respetivos familiares venham a ser afetados.

A justificação apresentada por Trump - a necessidade de reservar os empregos para americanos na situação de grave crise económica gerada pela pandemia - não é aceite por toda a gente. O diário "Financial Times", para quem os motivos de Trump são políticos, nota que não existe um número fixo de empregos e que os imigrantes geram eles próprios novos empregos.

Também assinala que, na categoria de vistos H-1B (uma das quatro agora em causa), que afeta os programadores e outros profissionais especializados, é possível solicitar isenções da regra agora instituída. Por exemplo, para quem estiver a trabalhar em investigação ligada à Defesa.

Também pode haver uma isenção para "modelos de moda com reconhecimento e consagração internacional". Segundo o jornal, esta lacuna, tal como a anterior, "tem o carimbo do senhor Trump". Duas das três esposas do presidente americano, incluindo a atual primeira dama, eram modelos oriundas de países do leste europeu.

Investigadores de pós-doutoramento e outros académicos também poderão escapar às novas regras. Em contrapartida, executivos que as empresas queiram transferir para os Estados Unidos não estarão abrangidos pelas isenções.