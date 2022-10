Morte "acidental" de jovem num centro para menores em Espanha provoca indignação

Um vídeo sobre a morte "acidental", no ano passado, de um jovem marroquino num centro de internamento no sul de Espanha está a provocar indignação no país e o Ministério Público já pediu a reabertura do processo.

Segundo a agência francesa AFP, o "vídeo perturbador" também levou a que se pedisse a proibição do método utilizado para imobilizar e amarrar Iliass Tahiri à sua cama.

O jovem, de 18 anos, morreu em 1 de julho de 2019 no centro de internamento de menores de Tierras de Oria, no sul da Andaluzia, onde esteve detido durante dois meses.

Em janeiro, um juiz de instrução arquivou o processo, concluindo que a sua morte foi "acidental", mas as imagens de videovigilância publicadas no início de junho pelo diário "El País" não mostraram qualquer resistência violenta do rapaz que pudesse justificar a "contenção mecânica" utilizada contra ele.

A técnica utilizada, que consiste em amarrar alguém a uma cama para que não se possa magoar a si próprio, ou a outros, só pode ser usada se a pessoa estiver agitada ou agressiva, segundo a AFP.

Nas imagens, cuja autenticidade foi confirmada à AFP por uma porta-voz da Ginso - a entidade que dirige o centro -- pode ver-se funcionários a colocar de forma energética o jovem de barriga para baixo.

Seis pessoas são usadas para o imobilizar e uma delas ajoelha-se na parte inferior das costas do rapaz para apertar uma correia à volta da sua cintura, antes de se dar conta de que este já não respira.

Alguns dias depois da difusão destas imagens, um defensor dos direitos apelou à proibição desta prática nos centros para jovens e, a 18 de junho, o Ministério Público de Almeria solicitou a reabertura do inquérito sobre a morte.

"Se virem o vídeo, nunca vão chegar à conclusão de que foi acidental, como disse o juiz", declarou à AFP um dos irmãos de Iliass, Anass Tahiri, de 22 anos, acrescentando que "este vídeo mostra como o mataram, é um assassínio".

As filmagens já estavam a circular fora de Espanha, numa altura em que se multiplicavam os protestos em todo o mundo para condenar a morte, em maio, nos Estados Unidos, de um homem de raça negra, George Floyd, por um polícia branco ajoelhado no seu pescoço.

O defensor dos direitos Francisco Fernandez Marugan apela ao Governo para que altere a lei: "É necessária uma decisão rápida e radical para acabar, de uma vez por todas, com o uso de contenção mecânica" e "mais ninguém deve morrer em Espanha nestas circunstâncias".

O Ministério Público de Almeria também ordenou a suspensão "imediata" desta prática nos centros geridos por Ginso.

A associação sem fins lucrativos Ginso, cujo principal objetivo é a integração social de menores e jovens em conflitos sociais e grupos em risco de exclusão, foi criada em 2001.

A organização faz a gestão de Centros de Internamento de Menores Infratores e afirma que desenvolve "modelos de intervenção baseados na inovação e qualidade dos serviços", de forma a garantir a sua adequada reinserção social.