Juiz promete multar Bolsonaro por cada dia que o Presidente não use máscara

As normas aplicam-se a todos e no Brasil há um juiz que está disposto a zelar pelo seu cumprimento, nem que em causa esteja o próprio Presidente do país, insistindo em não usar máscara de proteção.

Desvalorizando desde o início a pandemia, mesmo perante o enorme crescimento do número de infetados e do total de mortes, Bolsonaro seguiu a linha Trump, criticando as medidas de confinamento e recomendando fármacos que os especialistas não reconhecem.

Foram os governadores de cada estado a chamar a si a responsabilidade de tentar travar o novo virus, impondo algumas medidas preventivas. Entre elas, o uso obrigatório de máscara em atos públicos, válido também no Distrito Federal a que pertence a capital Brasília.

Bolsonaro nunca o cumpriu e ainda se gaba disso com frequência, motivo para o juiz Renato Borelli ter determinado que o Presidente será multado em 2.000 reais (cerca de 350 euros) por cada día de infração.

O juiz lembra que, além da obrigação como cidadão, Bolsonaro tem o dever de ser um exemplo para o país, onde mais de 1,1 milhões de casos foram já registados, sem vislumbre de os contágios estarem contidos. Mais de 52 mil pessoas morreram.