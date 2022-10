Cecil Rhodes pode cair do pedestal. Os bastidores do movimento que está a agitar a Universidade de Oxford

Há uma revolta nos corredores do mais antigo edifício da Universidade de Oxford, o Colégio Oriel, fundado pelo rei Eduardo II de Inglaterra em 1324. O motivo da discórdia é a estátua do imperialista Cecil Rhodes, que considerava que nascer com nacionalidade britânica era “uma lotaria para a vida toda”. Tinha razão, pelo menos na altura. Ainda tem, mas os britânicos têm hoje muitas cores diferentes.

Zeialous Grady é negra, inglesa, os seus pais nasceram em Oxford. Esteve em protestos, entregou panfletos, deu miniaulas de história em bares e esquinas e todos os que lhe pediam para explicar melhor a controvérsia, mesmo no meio da rua.

sopa images/ggetty

“Remover a estátua não é apagar a história, é o contrário: é mostrar que essa história existe e é condenável, é dizer aos estudantes negros, sobretudo mas não só, que a Universidade de Oxford não considera este homem um símbolo, alguém que se deva admirar. É ou não é a quem admiramos que erguemos estátuas?”, pergunta, em tom irónico, a aluna de Música, de 22 anos.

Grady diz ao Expresso que os estudantes negros (que se incluem no grupo BAME, “Black and Minority Ethnic”, negros e minorias étnicas) ainda enfrentam algo a que chama “desconfiança automática” por parte dos professores. Conta que uma amiga desistiu de estudar na faculdade quando ouviu um docente dizer que a história dos negros só começou quando os brancos iniciaram a colonização. “Ela quis discutir o assunto no grupo de debate do seu curso, e o professor recusou-se. Passado um tempo contou-me que muitos professores lhe diziam que não podia colocar um professor de Oxford naquela posição. Também esses outros professores começaram a não prestar muita atenção à sua progressão académica, não acompanhavam os trabalhos dela, etc.”.

Mas não é só a amiga. “Eu sei que tenho de me esforçar muito mais, tenho de exercitar o meu sotaque inglês perfeito, tenho de me comportar ou vestir como todas as outras alunas para que se esqueçam da minha cor, e valorizem mais o resto”, garante Grady ao Expresso.

A história e o presente

O império britânico foi o mais vasto do mundo moderno, um homem branco e inglês com um pitada de aventura no sangue podia tornar-se senhor de indústrias riquíssimas, como fez Rhodes, tornando-se magnata do sector mineiro, especialmente da extração de diamantes na África do Sul, onde fundou a De Boers. Rhodes considerava os brancos superiores aos negros e entre os brancos, no seu entender, os ingleses eram particularmente distintos.

christopher furlong/getty

Durante o seu tempo como político e empresário na África meridional, trabalhou para influenciar leis que dificultavam a posse de terras e propriedade aos cidadãos negros, tal como o seu direito ao voto, tanto na África do Sul como na Rodésia do Norte e do Sul (hoje Zâmbia e Zimbabwe, respetivamente), países que receberam o seu nome.

Para os alunos de Oxford, onde Rhodes também estudou e onde depositou grande parte da sua fortuna, a aceitação desta figura por cima da porta principal de uma das suas principais faculdades deixou de ser aceitável. Em 2015, já os sul-africanos tinham feito o mesmo e Rhodes caiu da Universidade da Cidade do Cabo. Quando George Floyd morreu asfixiado pelo joelho de um polícia, em Minneapolis, o movimento ganhou fôlego ainda maior do que aquele que tivera em 2015.

Em 2016, a direção da Universidade de Oxford prometeu um período de reflexão e alargou o debate sobre o passado colonial britânico, mas a estátua de Cecil Rhodes nunca foi removida. A pressão é maior desta vez, até porque o órgão governativo do Oriel College votou a favor da remoção. Grady mantém-se cética, porém. Sabe o que já aconteceu no passado. “Estou um pouco descrente, sim, já ouvimos estas promessas e nada aconteceu. Queremos uma data, aí talvez possamos continuar a acreditar. Até agora parece apenas uma tentativa de alongar o assunto no tempo para não perderem o dinheiro dos beneméritos”.

Neste momento há um comité formado por dezenas de especialistas (historiadores, eticistas, analistas de documentos do tempo da colonização, entre muitos outros) para decidir se a estátua é removida. Muitos estudantes desconfiam que a Universidade quer apenas transferir de si para esse grupo a culpa por uma eventual decisão contrária à remoção.

“Devem estar a discutir se era apenas um homem do seu tempo ou se era particularmente vil, ou a tentar entender que outras estátuas há que possam ser removidas, não sei, mas estão a perder tempo, porque este movimento é simbólico, é apenas pela remoção de uma pessoa que criou as bases do Apartheid, é apenas pela admissão de um erro por parte de Oxford, mais nada”, diz Harriet Lester, estudante de doutoramento em Bioquímica que, “como branca”, não consegue imaginar “o que é que uma pessoa negra pensa ao entrar todos os dias por uma porta vigiada por um homem profundamente racista, que tinha poder e o usou para criar uma cultura de opressão de negros”.

Um debate que os ativistas “tendem a negligenciar”

Nem toda a gente pens como estas duas estudantes, nomeadamente, segundo “The Telegraph”, financiadores que terão garantido aos órgãos executivos da instituição estarem dispostos a retirar o nome “Universidade de Oxford” dos seus testamentos se a estátua de Rhodes fosse retirada.

Entre doações correntes e póstumas já apalavradas, a instituição poderia perder mais de 100 milhões de libras (110 milhões de euros). A Universidade de Oxford não confirmou que estas preocupações sejam a base do problema mas, em comunicado citado pela imprensa britânica, disse que o movimento “trouxe a lume os desafios que enfrentamos em relação à experiência dos estudantes BAME em Oxford e à representação destas pessoas”.

Will Hutton, reitor de outro colégio de Oxford, Hertford, considera que remover uma estátua é sempre querer esconder parte da História. Num artigo para “The Guardian”, escreve que é perigoso isolar Rhodes, porque ele não foi nem é o único racista no Ocidente. Refere “heróis” como Churchill e o ex-Presidente dos Estados Unidos Woodrow Wilson, que também têm culpas supremacistas no cartório.

“Os nossos antepassados podem ter entendido bem as vantagens de um Governo com equilíbrio de poder, da liberdade de imprensa, de coisas como a presunção de inocência e Estado de Direito, mas também tinham opiniões não muito edificantes sobre as mulheres e sobre a raça. Na melhor das hipóteses, são objetos de veneração profundamente defeituosos; na pior, são lições sobre como não pensar. O único caminho para sair do labirinto é entender o contexto histórico, que requer mente aberta, debate e acesso desobstruído aos factos: uma trilogia que os ativistas tendem a negligenciar.”

Um problema de ignorância histórica

Com manifestações quase diárias nos dias que se seguiram à morte de Floyd, Lester considera que a Universidade não tem muito por onde escapar, mas também acha que talvez seja tarde para reconquistar os estudantes. “Deviam tê-lo feito há meia década, mas recusaram-se. Agora parece óbvio que terão de fazê-lo. Já tiveram de ouvir 3000 mil vozes berrar ‘Tirem-no daqui! Tirem-nos daqui!’ mas não me parece um ato sincero, acho que os estudantes sabem que isto é uma obrigação e não uma convicção de que seja o mais certo”.

christopher furlong/getty

Lester diz não querer colocar-se à frente de um movimento que não pertence às pessoas brancas, mas aceitou falar por ter ouvido colegas falar do colonialismo como uma época de ouro: “Nunca nos ensinaram o império. Estudámos que havia países desenvolvidos e menos desenvolvidos, mas no currículo do secundário não existe nada que explique que o nosso país tem culpa nesses desníveis”, diz.

A estátua de Rhodes “não é uma coisa em que as pessoas brancas pensem, porque não é uma representação do nosso passado oprimido, não temos um passado como o dos negros, logo não nos faz muita impressão, talvez por ignorância”. Contudo, continua a estudante, “é bastante sinistra esta presença de estátuas, placas comemorativas de Rhodes, como há dentro do edifício do Oriel, bustos, memoriais, porque são como que mensagens secretas, um código que perpetua o sentimento de inferioridade das pessoas que sabem bem o que a estátua significa”.

Talvez a solução, como disse o ex-diretor de “The Guardian” Alan Rusbridger, seja colocar estas estátuas em museus e fazer da sua visita uma lição obrigatória no currículo.