Síria. Dois soldados sírios mortos em ataques atribuídos a Israel

Dois soldados sírios foram mortos e outros quatro ficaram feridos esta terça-feira em ataques aéreos na província de Sueida, no sul da Síria, atribuídos a Israel, noticiou a agência oficial síria Sana. Uma das posições do exército sírio foi alvo "de mísseis hostis perto da cidade de Salkhad, no sul de Sueida, o que resultou na morte de dois soldados e no ferimento de quatro", disse uma fonte militar citada pela Sana. Na terminologia do regime sírio, "hostil" significa israelita.

A mesma fonte adiantou que, em simultâneo, os aviões, vindos do norte e leste de Palmira, lançaram vários mísseis contra as posições militares em Kabajib, a oeste de Deir al Zur. O Observatório Sírio dos Direitos Humanos, sediado no Reino Unido mas com uma rede de colaboradores no terreno, atribuiu os ataques a Israel.

Os ataques visavam posições militares iranianas nas zonas de Sueida e Deraa, que fazem fronteira com a Jordânia, de acordo com o Observatório. Até à data, nenhuma organização reivindicou a responsabilidade por este ataque.

Em 4 de junho houve outro ataque em Hama, o primeiro após um mês de operações sucessivas contra o país atribuídas a Israel, em que morreram nove pessoas, quatro das quais sírias, embora se desconheça se faziam parte das tropas do país.

As milícias pró-iranianas estão estacionadas em Deir al Zur e são alvo frequente de ataques por parte de Israel, que considera que a presença do Irão na Síria em apoio do Presidente Bashar al-Assad representa uma ameaça para a sua segurança.

Desencadeado em março de 2011 pela violenta repressão do regime de Bashar al-Assad de manifestações pacíficas, o conflito na Síria ganhou ao longo dos anos uma enorme complexidade, com o envolvimento de países estrangeiros e de grupos 'jihadistas', e várias frentes de combate.

Num território fragmentado, o conflito civil na Síria provocou, em quase uma década, mais de 380 mil mortos, incluindo mais de 100 mil civis, e milhões de deslocados e refugiados.

Desde o início do conflito, o regime de Assad é acusado de violar os direitos humanos e de vários casos de tortura, violações e de execuções sumárias.