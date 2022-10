Trump gritou com a equipa ao ver a arena em Tulsa com muito menos pessoas do que o esperado. Financiadores já estão irrequietos

Todos querem saber o que se passou em Tulsa. O primeiro comício de Donald Trump na longa estrada para a reeleição era suposto demonstrar a força da sua base, que em outros eventos provou ser sólida e dedicada, mas a deslocação a uma arena fechada com lugares para 20 mil pessoas em tempos de pandemia não entusiasmou mais de cerca de 6000 apoiantes. E Donald Trump, segundo os vários textos que desde então foram escritos, não reagiu da melhor forma.

O Presidente dos Estados Unidos já tinha sido avisado na sua viagem para Tulsa, no estado do Oklahoma, que a enchente seria menor do que o esperado mas quando entrou na arena e olhou para um segundo anel praticamente vazio, exasperou-se com os membros da sua equipa e exigiu saber o que se tinha passado, contou quem lá esteve ao “New York Times”, sendo que todos falaram sem dar o nome por temerem perder os empregos na campanha.

Ao longo das duas semanas que antecederam o evento, vários conselheiros disseram ao Presidente para não adiantar números inflacionados mas Trump disse várias vezes que mais de um milhão de pessoas tinha enviado formulários para participar no evento. Depois do fiasco, vários funcionários e conselheiros da Casa Branca disseram aos jornalistas que a noite tinha sido “simplesmente desastrosa” e "um enorme falhanço" e um evento que apenas contribuiu para criar fricção entre os conselheiros do Presidente e o pessoal de campanha. Além disso, o mais óbvio ainda: foi uma demonstração se não de fraqueza pelo menos de abatimento e isso não é bom quando faltam quatro meses para o dia das eleições, marcadas para 3 de novembro.

Não é possível saber se este evento pouco participado é um sinal claro de que Trump esteja a perder adeptos, mas se a isto se juntar o facto de Joe Biden, o candidato democrata ao lugar do atual Presidente, ter recolhido mais doações do que Trump durante o mês de maio e de estar com vantagens seguras na maioria das sondagens que têm sido publicadas, incluindo naquelas que são conduzidas pela Fox News, que apoia a reeleição de Trump, o cenário já começa a ser suficiente para deixar Trump, a família e muitos dos nomes que o financiam em alerta. Algumas pessoas responsáveis pela área financeira da campanha disseram ao “New York Times” que tiveram de lidar com centenas de telefonemas de financiadores furiosos com o que viram em Tulsa. Na média das sondagens feitas esta semana, escreve a CNN, Biden aparece com 50% das intenções de voto, contra 39% de Donald Trump.

Antes de chegar à arena reservada, Trump já tinha tornado clara a frustração com a sua equipa quando esta decidiu revelar, meras horas antes do comício, que seis membros de um grupo que foi enviado pela Casa Branca para Tulsa, para ir preparando e organizando todo o evento, tinham testado positivo para o novo coronavírus. Durante o discurso, o Presidente haveria de dizer que já tinha dado instruções ao “pessoal” para fazer menos testes, levantando sérias dúvidas sobre o compromisso do Presidente com a transmissão da verdade sobre a progressão da pandemia nos Estados Unidos. A NBC escreveu que Trump foi descrito por várias pessoas presentes como “furioso” com esta notícia e com a audiência mais fraca do que o esperado. Seis mil pessoas é um bom número para qualquer comício, referiu a CNN nos vários diretos que fez a partir de Tulsa, mas Trump claramente não considerou o mesmo.