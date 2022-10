Em Hong Kong apagam-se contas no Facebook, conversas e histórico na internet... tudo por causa da nova Lei de Segurança Nacional

Um vídeo disponível no YouTube a explicar como se apagam anos e anos de publicações no Facebook tem mais de 170 mil visualizações. É um de muitos e foi gravado por Wong He. Este ator e apresentador de televisão de Hong Kong está preocupado com o que andou a escrever na internet durante anos, sobretudo porque uma parte da história da ex-colónia britânica chegou mais cedo do que se esperava.

A Lei da Segurança Nacional para Hong Kong foi aprovada pelo Congresso Popular da China no fim de maio e os residentes pouco ou nada podem fazer além de sair em protesto, como tem acontecido. Esta lei foi desenhada para evitar, proibir e punir qualquer ato que possa pôr em risco a segurança nacional da China, o que engloba atividades separatistas e subversivas. Também são criminalizados movimentos que possam ter influência estrangeira, que o breve resumo da lei já disponibilizado parece associar ao terrorismo.

Falta conhecer o conteúdo pleno da lei, mas os residentes de Hong Kong já estão a apagar as pegadas, como escreve esta segunda-feira a revista “VICE”, que recolheu testemunhos entre cidadãos preocupados. “As pessoas estão a apagar as suas contas do Facebook ou a eliminar publicações onde possam ter expressado apoio aos recentes protestos, porque têm medo de sofrer consequências, especialmente os que trabalham na função pública ou em grandes empresas”, disse à revista Maya Wang, especialista em assuntos de política chinesa da organização de defesa dos direitos humanos Human Rights Watch.

Autcensura já começou

A lei não chegou e autocensura já começou: “Muitos dos que pedem independência já não o fazem de forma tão aberta. O mundo na internet está ligado ao mundo real e os impactos destas leis sentem-se cá fora, mas também na internet: as pessoas continuam a pensar o mesmo, mas quem defende ideias mais democráticas opera cada vez mais longe da superfície e menos pessoas têm acesso às suas opiniões”, disse à “VICE” o deputado pró-democracia Charles Mok, informático e empresário, que vive na cidade.

Os residentes de Hong Kong sabem como as coisas funcionam na China, atrás da chamada “Great Firewall”, uma espécie de filtro omnipresente sobre a internet que apenas deixa os utilizadores visualizar certos conteúdos. Sem forma de contornar esta parede de segurança, o que muitos chineses sabem como fazer, o cidadão normal não tem acesso ao Facebook, não pode ler “The New York Times”, não pode pesquisar livremente sobre movimentos políticos e momentos históricos mundiais, não há Instagram nem Twitter, apenas os equivalentes chineses, vigiados. Há, aliás, toda uma geração a crescer sem estas ferramentas, que não vê utilidade nelas. Muitos nem sabem que existem.

Os cidadãos de Hong Kong não querem ver este modelo importado para o território, porque há suspeitas de que a nova lei possa vir a ter efeitos retroativos. Nada no texto já conhecido, divulgado durante o fim de semana pela agência de notícias estatal Xinhua, indica que não vá ser assim.

O vice-diretor do Departamento para os Assuntos de Macau e Hong Kong disse ao “South China Morning Post” que a lei não seria retroativa, mas no domingo, em entrevista ao “Global Times”, jornal do regime escrito em inglês, o advogado chinês Tian Feilong sugeriu que a Lei de Segurança Nacional poderia ser aplicada a casos relacionados com os protestos que começaram em junho de 2019. Esses configurariam, na sua opinião, “eventos atuais” e não “eventos passados”.

“A censura em Hong Kong acontece através de intimidação. Vê-se bem nos jornais, ligados ao regime, com medo de que, se ofenderem o Partido, o seu negócio sofra”, disse também à “VICE” o ativista e jornalista Kong Tsung Gan. Há pouco tempo, a cadeia estatal de televisão RTHK foi obrigada por um consultor enviado por Pequim a produzir uma série de 20 reportagens “positivas” sobre a Lei da Segurança Nacional.

Ainda assim, por agora o Governo chinês garante que as pessoas que venham a ser julgadas por crimes previstos na nova lei sê-lo-ão em Hong Kong, decorrendo a investigação e o julgamento na cidade. A China tomará sob a sua jurisdição apenas alguns casos, mas os juízes serão indicados pelo chefe do Executivo, por sua vez nomeado por Pequim, escreve o “South China Morning Post”. O jornal cita fontes que indicam que os detidos por crimes previstos na nova lei vão ficar presos num local específico e que não está previsto limite de tempo para a detenção.