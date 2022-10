Descoberta arqueológica promete abrir um novo capítulo na história de Stonehenge

A três quilómetros para nordeste de Stonehenge, uma descoberta arqueológica anunciada esta segunda-feira promete contribuir para a escrita de um novo capítulo na história do mais famoso dos monumentos pré-históricos.

Segundo o diário britânico “The Guardian”, o achado consta de 20 grandes estruturas em pedra com dez metros de diâmetro e cinco metros de profundidade cada uma, formando um anel de dois quilómetros de diâmetro.

Estima-se que tenham sido erguidas há 4500 anos e que fossem o limite de uma área sagrada já que no seu centro estão localizadas as Muralhas de Durrington — uma estrutura circular com cerca de 500 metros de diâmetro onde terão vivido os construtores de Stonehenge.

Segundo o jornal britânico, a descoberta “é ainda mais extraordinária porque confere as primeiras evidências de que os primeiros habitantes da Grã-Bretanha, principalmente comunidades agrícolas, desenvolveram uma forma de contar. Construir algo deste tamanho com um posicionamento tão cuidadoso só pode ter sido feito com recurso a centenas de passos”.

A investigação, a cargo de especialistas de várias universidades inglesas, dispensou as tradicionais escavações e foi desenvolvida com recurso a tecnologia de sensorização.

“Não posso deixar de enfatizar o esforço que seria necessário para escavar eixos tão grandes com ferramentas de pedra, madeira e osso”, disse Vincent Gaffney, da Universidade de Bradford, um dos principais arqueólogos do projeto Stonehenge Hidden Landscape (Paisagem Oculta de Stonehenge). “Estamos a começar a ver coisas que nunca poderíamos ver através da arqueologia tradicional, coisas que não poderíamos imaginar.”

O investigador refere-se a “uma descoberta sem precedentes” que deixou surpreendido quem conhece bem o local do ponto de vista arqueológico. “Investigadores importantes de Stonehenge e da sua envolvência foram surpreendidos pela escala da estrutura e pelo facto de ela não ter sido descoberta até agora, estando tão perto de Stonehenge.”

O anúncio desta descoberta surge dois dias após o Solstício de Verão que tradicionalmente atrai muita gente a Stonehenge e que, este ano, devido à pandemia de covid-19, foi transmitido pela Internet. Localizado em Wiltshire, na Inglaterra, Stonehenge atrai anualmente centenas de milhares de turistas, fascinados pelos seus mistérios e pela áurea mística que deles decorre.