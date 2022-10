Cimeira UE China: Bruxelas deixa aviso sobre Hong Kong e pede mais ambição nos compromissos económicos

A cimeira entre a União Europeia e a China terminou sem conclusões, nem declaração conjunta, num exercício que o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, acredita ainda assim ter sido "importante", servindo como uma oportunidade para falar das divergências entre os dois blocos: da economia e trocas comerciais, aos direitos humanos e estado de direito.

A recente lei de segurança nacional que Pequim quer aplicar a Hong Kong é um exemplo de divergência. A UE critica e condena a decisão que ameaça o grau de autonomia da região administrativa e a presidente da Comissão Europeia adianta que foi clara nessa posição durante a videoconferência desta segunda-feira com o primeiro-ministro chinês, Li Keqiang, e com presidente, Xi Jinping. O apelo é ao recuo, com um aviso para as "consequências negativas".

"Há o risco de a lei de segurança nacional minar seriamente o princípio de 'um país, dois sistemas' e o elevado grau de autonomia de Hong Kong que queremos que continue a existir", afirmou Ursula Von der Leyen aos jornalistas, adiantando que é esta "autonomia que tem permitido a Hong Kong ser tão bem-sucedida".

Questionada sobre que consequências poderia Pequim enfrentar quando a lei entrar em vigor, Von der Leyen evitou entrar em detalhes, deixando, no entanto, o alerta de que "a China arrisca consequências negativas se avançar com a imposição" da lei. "Fomos claros na nossa posição na reunião com os líderes chineses e apelamos a que reconsiderem." Sobre o futuro, Charles Michel acrescenta apenas "que vão continuar a acompanhar a situação".

Uma outra pergunta de um jornalista do South China Morning Post ficou por responder, sobre a confiança que a UE tem no presidente, Xi Jinping, para concluir uma parceria estratégica no futuro. A questão pedia um comentário geral sobre o homem que é descrito por uns como "autocrata e até ditador" e por outros como "o mais poderoso do mundo". Von der Leyen contornou o assunto.

Os avanços em termos de cooperação económica não têm sido aqueles que UE e China prometeram na última cimeira, em abril do ano passado. O objetivo de um Acordo Abrangente de Investimento em 2020 continua em cima da mesa, mas são muitas as dúvidas de que possa ser concluído no tempo previsto.

Bruxelas sublinha a necessidade de se avançar nas negociações de forma ambiciosa até ao final do verão. O Acordo de Investimento deverá responder "as atuais assimetrias em termos de acesso ao mercado (chinês) e assegurar a igualdade de circunstâncias em termos de concorrência (level playing field)", diz o comunicado de imprensa. A UE quer maior reciprocidade e sintonia de regras e pede a Pequim que dê passos concretos, por exemplo, em matéria de transparência na atribuição de subsídios.

Não "é uma relação fácil", admite Von der Leyen, referindo-se a um parceiro que é também um "concorrente económico e um rival sistémico". No entanto, defende que "não é possível moldar o mundo sem uma relação forte entre a UE e a China" e, por isso, é importante "continuar a trabalhar".

No lote de divergências, está ainda a luta contra as alterações climáticas. Bruxelas queixa-se da falta de ambição de Pequim, a quem aponta várias contradições. Se por um lado a China é tida como parceira no âmbito do Acordo de Paris, por outro a UE entende que na prática não está a tomar as medidas necessárias para reduzir as emissões no curto prazo, apontando o dedo à construção de novas centrais a carvão.

Enquanto a Europa estabeleceu já como objetivo alcançar a neutralidade climática em 2050, a China continua a não definir uma meta. Isto levanta dúvidas em termos climáticos, mas também cria obstáculos a uma concorrência em igualdade de circunstâncias.

Nas reuniões com o primeiro-ministro e o presidente chinês - uma de manhã e a outra à tarde - Michel e Von der Leyen falaram ainda do desafio do digital e da importância de o desenvolvimento das novas tecnologias respeitarem "os direitos fundamentais e a proteção de dados", com Bruxelas a mostrar preocupações com a cibersegurança e a desinformação.