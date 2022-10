“The Great American Flop”. Trump queria um milhão no primeiro comício pós-confinamento. Faltaram 990 mil para isso

Houve quem esperasse dias para garantir lugar nas primeiras filas do primeiro grande ato de campanha de reeleição de Donald Trump, mas o comício de sábado à noite, carregado de expectativas que o próprio Presidente elevou, não foi a demonstração de força desejada. A arena do Banco de Oklahoma (BOK), na cidade de Tulsa, não encheu. O segundo anel ficou praticamente vazio.

Trump dissera esperar enormes enchentes neste primeiro comício após o desconfinamento, a palavra ‘milhão’ chegou a flutuar aqui e ali nas redes sociais de alguns dos organizadores, mas as presenças no pavilhão não ultrapassaram as 10 mil. “O imperador não tem multidão”, escreveu Dan Pfeiffer, antigo conselheiro de Barack Obama, no Twitter. Uma paráfrase de “The emperor has no clothes", uma adaptação do título inglês da conhecida história “O rei vai nu”.

Foi um final anticlimático para uma semana particularmente difícil para Donald Trump. Primeiro foram as revelações bombásticas do livro do seu ex-conselheiro para a segurança nacional, John Bolton, entre as quais se pode destacar aquela em que Bolton escreve que o atual Presidente foi pedir ao Presidente chinês, Xi Jinping, para que este se comprometesse em “comprar todos os produtos agrícolas norte-americanos” que pudesse e assim ajudá-lo a conseguir votos para vencer as presidenciais.

Pouco depois começaram a circular os primeiros rumores sobre as histórias de “negligência e abuso” no seio dos Trump que o livro da sua sobrinha, Mary Trump, com publicação prevista para julho, ameaça revelar. Depois disto tudo, Trump recebeu ainda duas notícias do Supremo Tribunal, ambas em contraciclo com as promessas que tem feito à sua base. Primeiro a proteção de pessoas LGBT contra despedimento por causa do seu género ou orientação sexual sai reforçada por uma maioria de seis juízes contra três. Dois dias depois, o Supremo Tribunal decidiu que os filhos dos imigrantes que tenham chegado aos Estados Unidos de forma ilegal ainda enquanto menores continuam a estar protegidos contra a deportação que Donald Trump queria agilizar.

nicholas kamm/getty

Um segundo palco, montado num parque de estacionamento perto do local do evento — onde Trump e o vice-presidente Mike Pence deveriam dirigir-se às pessoas que não conseguissem entrar na arena — esteve vazio toda a noite. Nem um nem outro falaram ali, essa parte do evento foi cancelada. Todo o aparato (púlpito, colunas, microfones e cartazes com o slogan ‘Keep America Great’ impresso sobre milhares de estrelinhas brancas em fundo azul) estava a ser desmontado, com as câmaras em direto, ainda antes de Trump começar a discursar no comício.

No início era a culpa

Ainda o evento não tinha começado e já a campanha de Trump avançava razões para as inúmeras cadeiras vazias no topo do pavilhão. O diretor de comunicação, Tim Murtaugh, acusou os manifestantes críticos de Trump, que se concentraram do lado de fora, de não deixarem as pessoas entrar no recinto. Não há provas de que tenha sido o caso (dezenas de repórteres disseram não ter visto qualquer manifestante perto da zona). Por razões de segurança e dada a volatilidade de alguns dos protestos antirracistas, as pessoas que se deslocaram a Tulsa em protesto foram obrigadas a ficar a cerca de um quilómetro do local do comício. Murtaugh culpou ainda os meios de comunicação, que “assustam as pessoas quando falam do coronavírus”.

Os dados relativos à progressão da pandemia em Tulsa são, de facto, preocupantes. Horas antes da chegada do Presidente ao estado de Oklahoma, Murtaugh disse em comunicado que "seis membros da equipa de campanha tiveram resultado positivo entre centenas de testes realizados e os procedimentos de quarentena foram imediatamente aplicados”. Essas seis pessoas estiveram em Tulsa a montar o comício.

A campanha garantiu que, apesar destes diagnósticos, “nenhuma pessoa que tenha estado em contato imediato com as pessoas infetadas estará no comício ou perto dos participantes". Tulsa é a cidade com mais casos de covid-19 no Oklahoma (2206, segundo o Departamento de Saúde do estado). Dentro da arena não havia lugares marcados de forma intercalada nem qualquer obrigatoriedade de distanciamento social.

A utilização de máscara também não foi exigida e não se viram muitas nas imagens publicadas durante a noite, apesar de a equipa de Trump estar à porta a oferecer esta proteção, sem custo, a toda a gente que ia entrando. Num dos momentos mais citados pela comunicação social após um discurso de mais de duas horas, Trump chegou a dizer: “Já pedi ao meu pessoal para não fazer tantos testes”. Levanta-se a questão de o Presidente poder estar a pensar reduzir o número de testes para evitar críticas e acelerar a abertura da economia. Mais tarde, a campanha disse no Twitter que isso fora apenas uma brincadeira.

Foi de indicador em riste que Trump começou o discurso, criticando os manifestantes pela afluência aquém do esperado. Voltou a reforçar que, no seu entender, “os protestos são liderados por rufias”, comparação que já lhe valeu fortes críticas e voltou a incendiar as redes sociais quando ativistas recorreram ao Twitter para lembrar a história associada à cidade de Tulsa: há 99 anos, dezenas de negros perderam a vida, centenas ficaram feridos e 1200 casas de negros foram queimadas num confronto iniciado por apoiantes da segregação.

“Temos pessoas muito más lá fora, pessoas que fizeram coisas muito más”, disse Trump, sem qualquer esforço para construir pontes, antes reforçando diferenças que assolam o país. Além de referir várias vezes que o coronavírus é “o vírus chinês”, ou “Kung Flu”, acusou a China de “trazer a peste”. Passando depois à defesa de maior controlo de fronteiras, o chefe de Estado disse que agência que faz o seu patrulhamento (ICE, na sigla inglesa) “já nos livrou de alguma da pior escumalha que existe na Terra”, referência aos migrantes sem documentos.

O extremismo de Biden

Seria sempre tema de campanha. Em referências ao “radicalismo de extrema-esquerda”, o Presidente tentou várias fórmulas para colar Joe Biden, o muito provável candidato democrata à Casa Branca, ora à violência dos protestos antirracistas, que na opiniãode Trump o seu rival tolera e até apoia, ora à alegada incapacidade dos democratas em serem o partido da lei e da ordem (“Alguém acredita que ele vai conseguir controlar estes maníacos radicais?”).

nicholas kamm/getty

Em estilo de improviso, Trump recordou a história do bairro de Seattle ocupado por manifestantes no início de junho, de onde a polícia decidiu retirar-se na totalidade. Neste momento, essa “ocupação” está a prejudicar os negócios locais e o funcionamento de várias atividades e a polícia acabou por ter de entrar na chamada Capitol Hill Autonomous Zone quando uma troca de tiros matou uma pessoa, sábado à noite.

Trump utilizou este exemplo para falar longamente do radicalismo de esquerda e disse aos seus apoiantes que a América “seria a anarquia” se Biden vencesse. Impostos mais altos, abortos no fim da gravidez, caos nas ruas, assim descreveu Trump a América num futuro liderado por Biden. “A maioria silenciosa é maior do que alguma vez foi. Vamos travar a esquerda radical e construir um futuro para todos os americanos, seja qual for a sua cor ou credo”, prometeu, adiantando que, num eventual segundo mandato pensa “pôr mais uns juízes” no Supremo Tribunal, o que lhe garantiu outro grande aplauso, já que reforçar a maioria conservadora de juízes no mais alto tribunal dos Estados Unidos (hoje é de 5-4) é forma de garantir, por exemplo, que as leis que descriminalizaram o aborto possam ser revistas, um sonho antigo da sua base evangélica.

Os truques para prender o público não variaram muito: críticas aos aliados que não contribuem para a NATO, promessas de controlo das imigração e do regresso de empregos à América, mão dura com a China por causa da pandemia, fim das contribuições desnecessárias para organismos internacionais. Os ataques pessoais a Biden também não faltaram. Trump chamou sempre ao seu oponente “sonolento Joe” e acabou por dizer que ele confunde os estados que visita, como confunde a mulher com a cunhada. “Ele foi só tipo, um vice-presidente ou algo do género”, disse Trump, desvalorizando a carreira de Biden e, claro, a do seu próprio vice, Pence.