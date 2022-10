Escravatura hereditária e endémica

Pessoas açoitadas para trabalharem mais rápido, mulheres violadas, jovens vendidos a partir de jaulas. São factos deste milénio e acontecem em países como a Líbia, Mauritânia ou Níger. Cerca de 40 milhões de pessoas, segundo a Fundação Walk Free e a Organização Internacional do Trabalho das Nações Unidas, levam vidas de escravos, em quase tudo idênticas às daqueles que viveram no tempo dos homens cujas estátuas são hoje objeto de polémica.

Entre os séculos XVI e XIX, cerca de 13 milhões de pessoas foram vendidas e trabalharam como escravos. Hoje são mais. A escravatura que nos habituámos a ver ilustrada em desenhos de homens negros aferrolhados uns aos outros ou amarrados a um tronco comum, dispostos em esteiras num mercado, não está confinada ao passado em todo o mundo.

