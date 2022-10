Três mortos e duas pessoas hospitalizadas, depois de incidente "com gravidade" em Reading, Inglaterra

A polícia de de Thames Valley apenas refere um "incidente de grande gravidade" o que ocorreu na tarde deste sábado juntos aos Forbury Gardens, em Reading, cidade próxima de Londres. Várias pessoas esfaqueadas, três foram mortas e duas transportadas para o hospital Royal Berkshire, onde se encontram em estado grave, descreve o jornal britânico The Guardian. Foi necessário accionar dois meios de emergências aéreos e vários carros da polícia para o local. A polícia de antiterrorismo foi accionada para se juntar à investigação, relata o mesmo jornal.

O acontecimento levou a que as autoridades isolassem a zona circundante aos jardins. Na conta de twitter oficial, a polícia de Thames Valley confirma que há peritos no local a investigar o incidente e, por isso, pede que as pessoas evitem esta zona.

O alerta foi dado pelas 19h30 deste sábado. Segundo conta a BBC, um homem de nacionalidade líbia foi detido e encontra-se sob custódia policial.

No mesmo local e na mesma tarde, decorria uma manifestação decorrente do movimento "Black Live Matters", contra a violência racial e policial, lembram os jornais birtânicos, sem contudo haver certezas sobre se os dois acontecimentos estão relacionados. Segundo disseram os organizadores ao The Guardian, a manifestação decorreu de forma pacífica e acabou cerca de duas horas antes de o incidente se dar.

Boris Johnson já reagiu, na rede social Twtiter, agradecendo o trabalho das autoridades policiais e de saúde na assistência ao "terrível acidente"