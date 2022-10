Filosofia, Economia e Política. Malala Yousafzai terminou o curso, mas para já só quer Netflix, ler e dormir

Malala Yousafzai terminou o curso. A jovem paquistanesa, que aos quinze anos foi alvo de uma tentativa de assassinato por parte dos talibã, acaba de se formar em Oxford e deu a notícia no Twitter.

"É difícil exprimir a minha alegria e gratidão neste momento, ao completar o meu curso em Filosofia, Política e Economia em Oxford. Não sei o que vem a seguir.. Para já, vai ser Netflix, ler e dormir", disse numa mensagem por cima de duas fotos - uma que a mostra coberta de doces e outra em que surge rodeada pela família e em frente a um bolo comemorativo.

A 9 de outubro de 2012, quando se encontrava numa carrinha escolar, Yousafzai foi baleada na cabeça. As críticas que fazia à pressão dos talibã para impedir as raparigas de frequentar a escola estiveram na base do crime. Transportada para Inglaterra, assim que houve condições, Yousafzai acabou por sobreviver e tornou-se um ícone internacional.

No ano seguinte, discursava a favor da educação na ONU em Nova Iorque. Dois anos depois, foi a pessoa mais jovem de sempre a receber o Nobel da Paz, um de vários prémios proeminentes que recebeu. Uma iniciativa com fins não-lucrativos que leva o seu nome, o Malala Fund, criou um 2015 uma escola para refugiados sírios no Líbano.