Supremo dos EUA renova esperança de jovens imigrantes: um “revés” para Trump ou uma decisão “menos importante do que parece”?

O Supremo Tribunal dos EUA deliberou esta quinta-feira que a Administração de Donald Trump não pode prosseguir de imediato com o seu plano para pôr fim às proteções legais a cerca de 700 mil jovens imigrantes. A mais alta instância judicial do país classificou como “caprichosa” e “arbitrária” a intenção do Presidente norte-americano de acabar com a Ação Diferida para Chegadas na Infância (DACA, no acrónimo em inglês).

