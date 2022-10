Profissionais de saúde manifestaram-se em França. Confrontos com a polícia marcaram protestos em Paris

Em Paris, confrontos com a polícia marcaram a manifestação marcada para esta terça-feira pelos profissionais de saúde, para exigir um maior investimento do Estado no sector. Foram muitos os manifestantes que saíram à rua em várias localidades do país, mas na capital a polícia acabou por disparar gás lacrimogéneo, depois de vários agentes terem sido atingidos por objetos e petardos arremessados por alguns dos participantes no protesto.

A marcha de médicos, enfermeiros e funcionários administrativos começou por decorrer sem incidentes, até ao momento em que o grupo ficou frente ao complexo Les Invalides, no centro de Paris. Infiltrados nos protestos, ativistas conhecidos por 'black blocs' atearam fogo a um veículo, atirando petardos aos agentes de segurança, aos gritos de "toda a gente odeia a polícia".

Em resposta, a polícia disparou granadas de gás lacrimogéneo, seguindo-se momentos de maior violência e tensão, descreve a AFP.

No rescaldo da pandemia de covid-19 em França, os profissionais de saúde mobilizaram-se para exigir melhores condições de trabalho, mais meios e melhores salários. 220 manifestações estavam agendadas.

Na rua, muitos recordaram as dificuldades recentes, ao serem forçados a trabalhar com falta de máscaras, luvas e tendo de utilizar sacos de lixo como batas nas unidades de cuidados intensivos.