UE para Boris: "Não vamos comprar gato por lebre"

O tempo para fechar um acordo comercial entre o Reino Unido e a UE continua a contar e Boris Johnson voltou a deixar claro que não vai esticá-lo. O primeiro-ministro britânico quer deixar o Mercado Interno e as regras europeias no final do ano e usa o tempo que resta para pressionar um entendimento, numa altura em que são ainda muitas as divergências entre os dois blocos: das pescas a um acordo sobre as regras de concorrência.

"Tal como disse aos três presidentes, ponham um tigre no tanque", contou à imprensa no final de uma videoconferência de cerca de uma hora com os presidentes do Conselho Europeu, da Comissão Europeia e do Parlamento Europeu. A expressão significa que quer dar o tudo por tudo, num contrarrelógio para chegar a um entendimento o quanto antes. Por ele pode ser já no próximo mês: "não vemos razão para que não possa acontecer em julho".

Na resposta, o presidente do Conselho Europeu diz que ele e os 27 estão "prontos para pôr o tigre no tanque, mas não para comprar gato por lebre". Na rede social Twitter, Charles Michel esclarece que os chefes de Estado e de Governo "nunca vão aceitar um acordo que vá contra os interesses da União". Insiste num entendimento "abrangente e ambicioso" onde a "igualdade de circunstâncias é essencial". O chamado "level playing field" é algo que tem aberto trincheiras entre os dois lados do canal da Mancha.

Apesar das divergências, todos concordam que as negociações "precisam de um novo impulso" e "apoiam os planos dos negociadores para intensificar as conversações em julho e criar as condições propícias de forma a concluir e ratificar o acordo antes do final de 2020". É isso que está na declaração conjunta saída da videoconferência entre os três presidentes e Boris Johnson.

Um documento com mais promessas e boa vontade do que passos concretos. No final, e do lado de Bruxelas, não houve qualquer conferência de imprensa, nem lugar às perguntas dos jornalistas. A presidente da Comissão Europeia, Ursula von der Leyen, gravou um vídeo a repetir as mensagens da declaração escrita, enquanto os presidentes do Conselho Europeu e do Parlamento preferiram continuar a troca de ideias com o Reino Unido através do Twitter.

David Sassoli escreve que também os eurodeputados querem "um acordo ambicioso e abrangente, em linha com o compromisso" fechado com o Reino Unido em janeiro. E para o caso de não ser claro na língua inglesa, está disposto a gastar também o latim: "Pacta sunt servanda", pode ler-se na mensagem, ou seja, os pactos são para cumprir.

Aumenta o risco de saída caótica

No final do mês termina o prazo para o Reino Unido pedir um prolongamento do período de transição - que atualmente termina a 31 de dezembro - e que mantém os britânicos no Mercado Único, seguindo as leis europeias, mas sem poder participar no processo de decisão.

Ao formalizar que não vai requerer um tempo extra, Londres mostra-se disposta a correr o risco de sair do Mercado Interno sem ter qualquer acordo de parceria a definir as relações e as trocas comerciais entre o Reino Unido e a UE. Está em causa um novo "no deal", ou saída caótica.

Na semana passada, o negociador-chefe da UE para o Brexit, Michel Barnier, acusava o Reino Unido de "em muitas áreas, querer manter os benefícios de ser um Estado Membro, sem condições" e de "escolher apenas os elementos atrativos do Mercado Único, sem as respetivas obrigações".

Entre os pontos mais acesos de discórdia estão o acesso dos pescadores europeus às águas britânicas e as regras que garantem que vão competir em igualdade de circunstâncias (level playing field).

Esta segunda-feira, Boris Johnson voltou a insistir que não está disposto a aceitar "o papel do Tribunal de Justiça da União Europeia" e que o país não está disposto a continuar a seguir a lei europeia. "Não podemos deixar a UE e ao mesmo tempo sermos controlados pela lei da UE", argumentou.

Boris mostra-se confiante num acordo em julho, mas do lado europeu ninguém arrisca datas nem se mostra tão confiante. Meados de outubro é visto como a data limite para fechar um acordo, de forma a dar tempo à ratificação que é também necessária. Fontes europeias dão conta que o objetivo dos 27 é também fechar um acordo "mas não a qualquer custo", sendo que "a substância é mais importante que o timing".