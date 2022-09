Jornalista filipina crítica do presidente Duterte condenada a seis anos de cadeia

A veterana jornalista filipina Maria Ressa, que tem criticado o presidente Rodrigo Duterte pelos assassinatos extrajudiciais cometidos a pretexto da luta contra a droga no pais, foi condenada a seis anos de cadeia por difamação. O queixoso não foi o presidente e sim um empresário, mas Ressa considera que se tratou de um processo com motivações políticas.

Atualmente com 56 anos, Ressa é uma antiga jornalista da CNN que em 2012 fundou o site Rappler. Fortemente crítico da atual administração, é um dos mais populares no país e também dos que mais processos judiciais tem enfrentado - já são onze ao todo - sob vários pretextos.

Desta vez, a questão teve a ver com o alegado envolvimento de um empresário chamado Wilfredo Keng em atividades criminosas, e com as suas ligações a um juiz que foi alvo de impeachment em 2011. O artigo que fazia as ligações saiu em 2012 e o processo só foi interposto em 2017, ou seja, cinco anos depois.

Nas Filipinas, o prazo normal para queixas por difamação é de um ano. A fim de permitir o processo, o governo estendeu o prazo para doze anos nos casos de ciber-difamação.

Corrigir uma gralha é uma nova publicação, para efeitos legais?

Mesmo assim, como a lei entrou em vigor quatro meses depois de o artigo ser publicado e a aplicação retroativa da lei penal é proibida, em princípio o texto em causa não seria abrangido.

Acontece que, em 2014, alguém corrigiu uma gralha no artigo que se encontrava online. Isso forneceu o pretexto para considerar que tinha sido republicado e para permitir a queixa. Um absurdo que a própria Ressa notou agora em declarações feitas à BBC após o veredito.

Notando que os jornalistas estão a enfrentar populistas de tipo autoritário em vários países do mundo, Ressa disse: "O nosso sistema de justiça esteve hoje em julgamento. E só acompanhou o tipo de mensagem que foi lançada nas redes sociais em 2016: jornalista é igual a criminoso".

2016 foi o ano da eleição de Duterte. Ressa e o presidente estão em rota de colisão desde o início. Para já, a jornalista e Reynaldo Santos, um ex-editor da Rappler que recebeu uma pena idêntica na mesma sentença, ficarão em liberdade sob fiança, à espera da decisão sobre os recursos que vão interpôr.